Galilea Montijo presume vestido de mezclilla con tremendo calor

Ni el coronavirus, ni la cuarentena le impedirá a Galilea Montijo estar a la moda, prueba de ello fue la foto que publicó la fan page dedicada a la artista donde enamoró a todos, pues todo era de mezclilla causando asombro entre sus fans por lo bien que se miraba.

Varios likes le dieron a la foto de Gali donde se le vio con el vestido el cual cubría uno de sus brazos al estilo de los noventa, además de un bordado muy sencillo pero llamativo para los que conocen de moda al igual que la conductora.

"Hermosa mi Gali", "Me encantó ese vestido", "Hola, me encantó ese vestido siempre me han gustado todos.tus outfits", le escribieron a Galilea Montijo en Instagram.

Recordemos que Galilea se ha convertido en un icono de moda cuando la vemos en el programa Hoy pero más ha llamado la atención cuando se convirtió en la anfitriona de Pequeños gigantes donde enamoró a todos con los lujosos vestidos que se cargaba.

Además Galilea se ha caracterizado por tener un gran corazón, pues aunque no le gusta alardear cuando ayuda a alguien sus fans siempre reconocen su labor al momento de ayudar al que menos tiene.

