Galilea Montijo quiso verse a la moda en los Latin Grammy y su vestido violeta no le favoreció en nada

Galilea Montijo de 48 años de edad causó tremendo revuelo en los Latin Grammy 2021 esto tras llegar con su espectacular vestido de cristales de doble vista en color lila y violeta, con el cual se robó la mirada no solo de los medios, sino de los cantantes nominados, pues se miraba bellísima.

Pero para las redes sociales la elección de este vestido le falló a Galilea Montijo, pues las hombreras que formaban parte del diseño no le favorecieron en nada a la presentadora mexicana, pues para los internautas ese detalle la hizo ver mucho más robusta, además algunos comentarios hacían mención de que esos tonos no le favorecían en nada a la estrella de televisión

Otra de las cosas que llamó la atención de la conductora del programa Hoy fue su peinado recogido al igual que sus accesorios con el cual llevó la elegancia total al máximo, pues no es la primera vez que la famosa luce tan extravagante para este tipo de eventos donde siempre es el centro de atención.

Como era de esperarse los fans de Galillea Montijo de inmediato reaccionaron a su outfit de cristales y le pusieron de todo, desde el éxito que ha tenido en el programa Hoy, hasta lo hermosa que se miraba con su vestido de doble vista.

"A veces quiere estar tan a la moda que se pone cosas que no la favorecen , como en este caso", "Lo que es no saber vestirse. Aunque la mona se vista de seda...", "Nunca podra pulirse al cien la pobre, siempre hay algo que la hace lucir corriente", "Terrible esta ese vestido , pero no lo ando yo, cada quien!", escriben las redes.

Cátedra de moda

Para quienes no lo saben Galilea Montijo se ha convertido un icono de moda desde hace años, ya que siempre se le ve con outfits de ensueño para cualquier gala, incluso en el programa Hoy siempre sorprende todas las mañanas con los outfits de impacto que se carga, además de sus extravagantes zapatillas con las cuales se le ve hermosa.

Por si fuera poco la artista siempre ha tratado de estar a la vanguardia con cada uno de sus diseños con los que explota su belleza.

Leer más: Ángela Aguilar en espectacular vestido rojo se convierte en la reina de los Latin Grammy