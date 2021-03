Galilea Montijo reacciona a críticas por su supuesta ofensa a Joaquín Bondoni al llamarlo reptiliano

Galilea Montijo se vio envuelta en una nueva controversia por los comentarios que hizo sobre el joven actor Joaquín Bondoni, al mencionar que con su nueva apariencia física parecía un "reptiliano". Sus palabras habrían molestado no solo a los fans del actor de la telenovela "Mi marido tiene más familia" (donde interpretó a "Temo" López), sino también a su papá. En un reciente encuentro con unos periodistas de espectáculos, la conductora del programa "Hoy" aseguró que haberlo llamado de esa manera, no era una ofensa.

El comentario de Galilea Montijo sobre que el actor parecía "reptiliano", surgieron luego de que Joaquín Bondoni dijera ser una "persona intergaláctica", con respecto a su identidad de género.

Galilea Montijo, esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias, dijo ante los medios de comunicación que su comentario "es a raíz de lo que él dice y jamás con mala intensión al contrario dije: '¿será reptiliano?' y reptiliano no es una ofensa".

La también actriz originaria de Guadalajara, Jalisco resaltó que sus palabras jamás fueron a manera de ofensa, "al contrario hasta le chuleé las trenzas, la blusa que traía, él a mí no me ha hecho nada o sea yo pienso en mi hijo y cero me gustaría meterme a pelear con los chavitos".

Tras el comentario de la conductora del matutino "Hoy", en su cuenta de Twitter Uberto Bondoni, papá de Joaquín, escribió el siguiente mensaje ¿dirigido a Galilea Montijo?: "cuidado, Joaquín será figura pública, pero es mi hijo y es menor de edad, con todo respeto, a quien le quede el saquito y aún le sobren ganas de seguir jugando con piedritas, aquí estoy yo para lo que se les ofrezca. Gracias y 'disculpen las molestias'".

Al respecto Gali manifestó que ese mensaje del señor Uberto, era en general para todas las personas que se han burlado del nuevo look de su hijo Joaquín Bondoni. "El señor tiene todo el derecho de decir lo que quiera es su papá. Yo soy responsable de lo que digo más no de lo que tú entiendas, ahí sí ya son dos cosas muy diferentes. Pero jamás fue con intensión de ofender y no creo que sea ofensa, aquí (al programa "Hoy) ha venido, lo hemos tratado divino al niño".