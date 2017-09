Galilea Montijo ¿realmente perdió su exclusividad? (VIDEO)

Mucho se ha dicho en las últimas semanas, que la hermosa conductora de televisión Galilea Montijo, era otra de las que había perdido su exclusividad con Televisa y que, debido a esta situación, se encontraba atravesando por una fuerte crisis económica.

Es ahora que la conductora ha decidido hablar al respecto.

En entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Galilea comentó:

“El día que eso suceda, que espero no sea más que dentro de muchos años, pues yo soy la primera en salir a decirlo, siempre que sucede algo, si es cierto, yo siempre he sido la primera que ha salido a dar la cara, bueno o malo, pero siempre he dado la cara”.

De la misma forma, una de las conductoras estrellas del matutino “Hoy”, confesó si le molestaba que hubieran publicado que supuestamente ganaba fuertes cantidades de dinero, además de algunas propiedades que tenía.

“La verdad es que hoy en día la gente ya no cree tantas cosas que se dicen , yo también creo que a través de las redes sociales tienes oportunidad o de desmentir, más bien me gusta decir, es cierto, salir y doy la cara, pero claro que es inseguro, porque hay cierta gente que se lo cree, pero yo no creo que haya mucha gente que crea tanta barbaridad”.

Así mismo, Galilea manifestó que lo poco o mucho que tiene es gracias a su esfuerzo y su trabajo diario.

“Me considero una mujer muy trabajadora, que lo mucho o poco que tenga es gracias a mi trabajo y ganar así, no estuviera aquí, desde hace años estuviera en un barco quién sabe dónde”.

En una emisión del programa de radio Todo para la mujer de Maxine Woodside, se comentó que la conductora de televisión Galilea Montijo estaba en la cuerda floja.

Supuestamente galilea buscó tener un nuevo contrato de exclusividad, pero las cosas no salieron como esperaba.

Según Maxine Woodside, el productor del matutino de Las Estrellas (Hoy) Reynaldo López, abandonará el programa, decisión que ya comunicó a los conductores de Hoy.

Ante esto, Galilea Montijo acudió a la oficina del ejecutivo Alejandro Benítez para revisar su exclusividad, pero al momento de ponerse de acuerdo, todo acabó en discusión.

La conductora se enojó tanto que salió furiosa de su oficina y azotó la puerta; cabe resaltar que Alejandro Benítez fue quien le quitó la exclusividad a Jacky Bracamontes.

Por supuestos rumores como este, Galilea Montijo salió a dar la cara como ella misma dijo en la entrevista con el programa De Primera Mano.