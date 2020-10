Galilea Montijo revela en Hoy a qué actrices le gustaría besar

México. La actriz y conductora de televisión Galilea Montijo revela a qué actrices le gustaría besar. En el programa Hoy, Galilea es cuestionada respecto a qué mujeres le gustaría darles un beso y responde de inmediato, causando la sorpresa entre sus compañeros.

Galilea Montijo revela en Hoy que tiene ganas de besar en la boca a dos famosas del espectáculo mexicano y lo hizo en la sección Desayunando y Chismeando, al encontrarse al lado de Marlene Favela, Shanik Berman y Paul Stanley.

En la conversación que tenían Favela, Berman y Stanley mencionaban que la cantante Anitta se declaró bisexual y contaron el día en que la famosa brasileña fue rechazada por Ivy Queen.

Berman cuestiona a Galilea Montijo si ella estaría dispuesta a besar a una chica y le responde:

Sí, pero a ti no porque no eres mi tipo. No me gustan las güeras”, le responde la famosa conductora, quien es originaria de Guadalajara, Jalisco, México, y en los inicios de su carrera actuó en telenovelas como Tú y yo, en Televisa.