Galilea Montijo revela las secuelas del covid-19

Ciudad de México.- La conductora de televisión Galilea Montijo reveló ante la audiencia y sus compañeros de trabajo las secuelas causadas por el covid-19. Fue en la transmisión del programa Hoy que la tapatía, junto a Andrea Legarreta y Paul Stanley, compartieron su experiencia con temible virus.

Hay mucho desinformación sobre esta enfermedad, no a todos nos da igual”, afirmó la conductora

Montijo relató que la muerte de la productora Magda Rodríguez y el diagnostico de Albertano, el primero del elenco en dar positivo al virus, la motivaron a realizarse las pruebas de laboratorio junto a su esposo por primera vez.

En ese momento dio negativo a la prueba, pero a los diez días se la volvió a hacer por cuestiones de “responsabilidad” a ver que todos sus compañeros estaban presentando síntomas. En la segunda ocasión que se somete al análisis de laboratorio da positivo al virus, pese a no sentirse enferma.

Yo no me sentía mal por eso no me hice la prueba, me la hago por responsabilidad, para saber si la tengo o no”.

Galilea detalló que comenzó a sentir síntomas 10 días después de contraer el virus. Por ello solo duró una semana sin trabajar. "Si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, a mí sólo me dieron síntomas durante los últimos tres días."

El no tener síntomas fuertes, no libró a la famosa de la ansiedad que llegan a experimentar muchos de los pacientes covid.

Te dan muchas angustias en la noche, de lo importante que es la salud, que tu familia esté bien”.

Galilea resaltó la importancia de conocer que se puede dejar de contagiar la enfermedad y evitar auto medicarse. A esto, el doctor Oliver Pérez, invitado al programa, explicó que a las personas dejan de transmitir el virus a los 15 días de haberse infectado.