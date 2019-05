Galilea Montijo revela que borraría su pasado como teibolera

Galilea Montijo tiene un supuesto pasado como teibolera. En repetidas ocasiones se ha dicho que antes de ser toda una celebridad en la televisión mexicana, la tapatía trabajaba en centro nocturnos para caballeros.

En una reciente emisión del Programa Hoy, la bella Galilea Montijo bromeó al respecto.

Junto con la cantante Lucero participó en el segmento "El manotazo", donde debían contestar preguntas sobre su vida personal. Cuando se le preguntó que cambiaría de su pasado, respondió:

A unos cuantos novios, mi pasado penoso de teibolera...no es cierto.

"Imagínate el cuerpower que hubiera tenido, hubiera ganado 'Bailando por un sueño'”, comentó entre risas.

Galilea Montijo ya ha aclarado su supuesto pasado como teibolera en más de una ocasión: "yo no tengo nada en contra de nadie, yo sé lo que he hecho mal, lo que he hecho bueno. Éramos 6 chavos y 6 chavas que abríamos antros en Guadalajara".

A todo lo que me he dedicado siempre lo he hecho con la frente en alto.

"Y sí, si hubiera sido teibolera, también hubiera salido y me hubiera encantado. No me avergüenza absolutamente nada”, manifestó anteriormente.