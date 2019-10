Galilea Montijo se arremanga el vestido y enseña su tanga blanca

La pagina de fans de Galilea Montijo volvió a sorprender a los internautas pues publicaron una foto demasiado sexy donde la famosa aparece acostada en una piedra y subiéndose el vestido dejando a todos con la boca abierta por lo ardiente que se ve en la instantánea.

Más de 16 mil likes le dieron a la conductora titular del programa Hoy donde desató las más bajas pasiones, pues como algunos saben Galilea posó hace algunos años para una revista de caballeros donde se le vio muy candente con las poses que realizó para la edición y es que siempre ha sido considerada un símbolo sexual.

Pero muchos no estuvieron muy de acuerdo con la foto pues les pareció algo vulgar la imagen de la conductora por lo que fue bombardeada con varios mensajes de molestia, ya que Gali ha tenido que saborear las dos caras del éxito la buena y la mala.

"Ahora el éxito hace que se tengan que desnudar si no no son famosas creo que no necesitas de eso Gali no creo", "Muy vulgar I am sorry demasiados grandes los implantes enseñar menos es mas elegante", le escribieron a Montijo.

Recordemos que Galilea decidió tomarse unas merecidas vacaciones del programa Hoy, por lo que dejó que su amiga, Cecilia Galliano la supliera y no Laura Bozzo, pues corrió el rumor de que Montijo no quiso que la peruana estuviera en la emisión, por lo que impidió que las ordenes de su jefa Magda Rodríguez se cumplieran.

Cabe mencionar que Galilea siempre ha estado alejada de la prensa pues no quiere ser cuestionada por los medios, y es que siempre ha querido estar alejada de la polémica, ya que siempre que sale un escándalo relacionado a ella ha tenido que enfrentar a la prensa por lo que ahora se ha limitado hacerlo por el bien de su familia.