Galilea Montijo se burla del noviazgo que Andrea Escalona tuvo con Daniel Bisogno

Una fuerte polémica ocurrió en el programa Hoy y es que durante el juego Yo Nunca Nunca, los conductores del matutino comenzaron hacer confesiones de pendiendo de la pregunta que les tocaba, por lo que en una de ellas Andrea Escalona quedó balconeada por la misma Galilea Montijo y aquí te diremos que fue lo que ocurrió.

Resulta que la pregunta del juego Yo Nunca Nunca, consistió en ver quién de los participantes había hecho el amor con alguien que se dice que es gay, por lo que todos se quedaron callados, pero de inmediato Galilea Montijo recordó el romance que vivió Andrea Escalona con Daniel Bisogno, por lo que se lo hizo saber en pleno juego, incluso le dijo que tenía malos gustos, por lo que Andrea Escalona solamente se quedó callada al ver la reacción de sus demás compañeros, pues muchos no sabían de quién hablaba Galilea Montijo, pero los internautas de inmediato relacionaron al controversial Daniel Bisogno, del programa Ventaneando.

Por si muchos no lo sabían Andrea Escalona y Magda Rodríguez eran parte de Tv Azteca hace un par de años, por lo que fue ahí donde comenzaron una relación de amistad con Daniel Bisogno, pero fue Andrea Escalona quién se interesó más en el periodista de espectáculos, por lo que comenzaron a salir para después formar una relación, la cuál en su momento también fue comentada por los fans de Andrea Escalona, ya que no les agradaba la idea de verlos juntos.

Actualmente Andrea Escalona está soltera, mientras que se dice que Daniel Bisogno sale con un joven estudiante con quien se lleva de maravilla e incluso lo tiene viviendo cerca de su trabajo de acuerdo con la revista Tv Notas quien los ha captado juntos en algunas ocasiones.

Andrea Escalona fue novia de Daniel Bisogno hace varios años/captura de pantalla

"¿A quién se refería Escalona? ¿A Daniel Bisogno? Y Lambda pues... sin comentarios", "Muero la chica que se metió con Bisoño imposible borrar ese pasado estuvo bueno el juego, sigan lo haciendo", "Gali la más divertida y talentosa mejor que se quede este equipo de mi Gali los otros están aburridos", fueron los comentarios que lanzaron los internautas por la declaración de Galilea Montijo.

Recordemos que Daniel Bisogno ha estado en el ojo del huracán después de haber sido captado en un bar de la Ciudad de México con un chico a quien besaba apasionadamente, por lo que varios internautas le empezaron a decir que saliera del clóset, pero el prefirió no dar ninguna declaración sobre el video que circula en redes sociales.

Por si fuera poco Daniel Bisogno tuvo otro problema después del video que se filtró, y fue con ahora exesposa le pidiera el divorcio, ya que se comenzó a rumorar que el periodista la rumora y aunque nunca se comprobó nada la madre de su única hija le pidió el divorcio, por lo que la vida de Daniel Bisogno ha tenido muchas altas y bajas.

Por su parte Andrea Escalona se encuentra enfocada en su carrera como conductora y cantante, pues desde hace años se ha dedicado al mundo del entretenimiento gracias a su madre, pero algunos haters no están muy de acuerdo con su talento como cantante, por lo que le han dicho que no lo haga incluso le han pedido a la producción que no la quieren ver cantar en el programa Hoy.

Daniel Bisogno fue pareja de Andrea Escalona/Instagram

Una de las cosas que sí le ha funcionado de maravilla a Andrea Escalona es hacer secciones fotográficas como una modelo profesional, ya que tiene un físico de ensueño, por lo que sus fieles fans la han admirado por eso, incluso fue la competencia de la chica del clima, Yanet García, pues sus cuerpazos siempre estaban en batallas.

"Que la vida te siga regalando todo aquello que mantenga esa hermosa sonrisa en tu rostro", "Wow Andrea eres la mujer más hermosa en todo el universo una verdadera belleza", "Sabes que estas enamorado cuando no puedes dormir porque tu realidad es mejor que tus sueños", "Guapísima princesa hermosa Que tengas una bendecida tarde", le escribieron a Andrea Escalona.

