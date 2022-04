Galilea Montijo se convierte en un dulce cono de nieve por el Día del Niño

Galilea Montijo de 48 años, decidió celebrar el Día del Niño junto con el programa Hoy y la manera en que lo hicieron fue por medio de disfraces, pero no eran cualquiera, pues eligieron la temática de los dulces con los cuales llenaron el foro de televisión con muchos colores creando un mágico momento.

Como era de esperarse, quien quiso brillar al máximo con su disfraz fue Galilea Montijo quien se convirtió en un cono de nieve muy llamativo, pues hasta su maquillaje era de fantasía, así como su calzado y del disfraz ni se diga enamoró a todo su público como siempre.

Fueron varias dinámicas las que se hicieron en el transcurso de la mañana para festejar a los más pequeños del hogar, pero la titular del programa Hoy trató de cuidar su vestuario en todo momento, pues le encantó, ya que hizo recordar momentos de su niñez los cuales son muy apreciados para ella.

"Hola a todos de hoy, buen día que bueno están feliz día del niño saludos desde Argentina", "Todos se me antojan aún que él choco es mi dulce favorito", "Eres la dulzura de mi corazón", "Me encantó tu locura y las ocurrencias de hoy jajaja", "Como me hiciste reír!!! Genial! Eso es lo tuyo!!! Besos", "Tus reacciones son lo mejor, es muy agradable verte, me hiciste reír muchísimo", escriben los fans al ver a Gali muy divertida por el Día del Niño.

Para quienes no lo saben, la presentadora mexicana, a pesar de sufrir golpes fuertes en torno a su vida privada, ha sabido salir adelante como nadie, pues no se deja de nada ni de nadie, prueba de ello es como sale con la frente en alto a pesar de todo lo que se diga de ella.

Recordemos que la polémica más reciente ha sido por su supuesto amorío con Maca Carriedo, quien hace poco salió a desmentirlo y aunque la misma Gali ya había dicho que todo era falso, su excompañera se tardó en contestar, por lo que sembró aún más la duda sobre una supuesta infidelidad por parte de la segunda.

