Galilea Montijo se desabrocha camisa y aparece sin brasier

Galilea Montijo quiso derretir las redes sociales logrando su objetivo, pues apareció sin brasier y con una camisa sobre puesta al estilo Emily Ratajkowski, dejando a todos emocionados pues es muy raro ver a la mexicana en paños menores.

Fue la fan page de la guapa mujer quien sacó a relucir los encantos de Galilea quien cada vez se ve más sexy con las prendas que usa ya que le gusta lucir al último grito de la moda, pero de manera atrevida, pues con 46 años aún tiene mucho que sacar para deleitar a sus fans.

Hasta el momento la foto cuenta con más de dos mil likes y varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber a la conductora de Hoy, que si ella quiere puede hacer que Instagram arda en cualquier momento incluso convertirse en tendencia, pues la sensualidad de Gali no está en discusión.

"Quiero una foto así Galiii", "Hola bebé te amo bebé", "Calzones matapasiones", fueron algunos comentarios que le mandaron a Galilea por la atrevida foto.

Por si fuera poco muchos de sus seguidores le han preguntado como le hace para tener un cuerpo tan perfecto ya que no saben como divide los tiempos entre ser mamá, trabajar y cuidarse para lucir su perfecta figura, por lo que dijo que dijo en el matutino Hoy como se cuida.

"Se lo digo con mucho orgullo señora no sabe lo que me ha costado volver a recuperar mi figura, no mi peso sobre todo a sido a base de mucho trabajo, de ejercicio, pero sobre todo de ser muy disciplinada con la dieta, ahora me preguntan sí me he cuidado más después de los cuarenta años, por una cuestión de salud...", dijo Galilea.

Cabe mencionar que el público ya quiere ver a la conductora en un nuevo programa de televisión, pues el último fue en Pequeños Gigantes, donde tuvo una excelente química con los participantes.

