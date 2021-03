Galilea Montijo se disfraza de cucaracha y las redes estallan

Galilea Montijo de 47 años de edad de nuevo llama la atención de sus fans y no lo hizo de una manera coqueta sino divertida.

Y es que la conductora del programa Hoy se disfrazó de cucaracha, para competir contra sus compañeros del matutino en los pasillos de Televisa.

En la competencia se puede ver a Galilea Montijo contra Andrea Legarreta quien para muchos de sus fans ella ganó.

"Ay no son lo máximo, no por nada es el mejor programa del mundo porque hoy lo haces tú", "Buenísimo programa que lastima que en Venezuela ya no lo pasan", escribieron los internautas.

Para quienes no lo saben Galilea Montijo siempre ha llamado la atención por diversas maneras ya sea por verse a la moda o por haber hecho una declaración, pero esta vez fue todo lo contrario.

Algo que notaron los fans de Galilea Montijo es que la mujer lo dio todo en la competencia donde se le miraba hermosa con su disfraz.

Cabe mencionar que Galilea Montijo a pesar de las polémicas que arma en su vida siempre ha sabido salir adelante de estas.

