Galilea Montijo se hace arreglos estéticos en vivo y sin pena

Dejando de lado las críticas y sin temor al qué dirán, Galilea Montijo, se hizo algunos arreglos estéticos en pleno programa en vivo y desató una horda de comentarios por parte del público del programa, esto después de que se diera a conocer que la conductora tapatía ya se había hecho algunas cirugías estéticas.

Pese a que recientemente se dio a conocer que la conductora sufrió de problemas de salud tras someterse a algunas cirugías, por lo cual estuvo ausente del programa matutino de espectáculos, Hoy, ahora volvió a recurrir a estos sin temor alguno.

Luego de que se revelara que Galilea se hizo un lifting en la cara para desvanecer las arrugas, ponerse hilos de elastina en la cara y también una liposucción de alta definición, ahora se realizó un perfilado de modelo frente a las cámaras.

Aunque Gali reveló que tomó la decisión de hacer esto con una persona totalmente profesional, quien también trata a la mamá de Belinda, la señora que ahora luce como la hermana de la misma, y recomendó no tratarse con cualquiera, los malos comentarios no se hicieron esperar.

Ya no te hagas nada Gali, así como eres eres hermosa", "Galilea no te hagas nada ya, así como estas eres linda natural podrias quedar mal", "otra vez? si hace poco te hiciste un tratamiento en vivo para no usar maquillaje por seis meses y ahora esto? que mal", señalaron los internautas.