Galilea Montijo se reúne con su club de fans para festejar su cumpleaños 49

Galilea Montijo de 48 años de edad, está a punto de llegar a los 49, es por eso que le han hecho varias sorpresas tanto como el club de fans que la apoyan desde hace años, como el programa Hoy, por lo que compartió los emotivos momentos en sus redes sociales.

Y es que muchos pensaban que Galilea Montijo no estaba al pendiente de sus fans, pero ella tapó bocas muy a su estilo, pues al parecer se reunió con ellos en un punto estratégico, donde la llenaron de flores y otros regalos, además se le vio de lo más cómoda posando con sus fans de quienes están agradecida por el apoyo que le han dado.

Otra de las cosas que llamaron la atención esta mañana fue en el programa Hoy, donde el foro fue adornado para celebrar el cumpleaños de la presentadora, el cual es este domingo, por lo que recibió mucho amor por parte de sus colegas, así como un pastel de cumpleaños adornado con diversas marcas las cuales la guapa mujer adquiere.

Gracias al público ustedes de verdad no tienen idea lo agradecida que he estado últimamente ya casi a la mitad de mi vida y digo mitad porque voy a vivir 120 verdad todavía me falta mucho las cosas uno no deja de aprender las cosas que uno no deja de agradecer y pues lo más importante me queda claro la vida te puede revolcar muchas veces dar muchas vueltas cuando has aprendido todo", dijo Galilea Montijo.

Como era de esperarse, sus fans la felicitaron y le hicieron saber que no está sola, pues también es sabido que la conductora se ha tenido que enfrentar a diversos escándalos en estos últimos meses, los cuales no han sido fácil para ella, pues ella misma ha dicho que la ha pasado muy bien, pero ha sabido salir adelante.

"Feliz cumpleaños Gali. Te queremos, la gente hablara siempre y recuerda, deja que hablen, así son felices, pero más felices tú de que hablen bien o mal, porque eres importante. Saludos y abrazos mi Gali", "Las mujeres si no hacemos las cosas bien, todas debemos estar juntas las unas con las otras, jamás despotricar en contra las mujeres siempre siempre juntas, con respeto y admiración a Galilea Montijo Dios la bendiga siempre", escriben las redes.