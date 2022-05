Galilea Montijo se sincera en "Netas Divinas": sufrió depresión postparto, no pudo amamantar a su hijo

Pese a los comentarios en contra y las peticiones para sacarla del programa "Netas Divinas", la conductora de televisión Galilea Montijo se ha estado adaptando poco a poco a esta emisión que se transmite por Unicable, compartiendo las "netas" de su vida con el público y sus compañeras Paola Rojas, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magun.

En uno de los recientes programa de "Netas Divinas", donde el tema fue el bienestar mental, la también actriz de telenovelas y quien es una de las conductoras estelares en el show matutino "Hoy", habló sobre la depresión postparto que sufrió cuando se convirtió en mamá de Mateo, fruto de su matrimonio con el político mexicano Fernando Reina Iglesias.

Galilea Montijo contó que su único hijo nació en un hospital en Miami, Florida, Estados Unidos. A los tres días fue dada de alta y al llegar a su hogar, se preguntó: "¿y ahora qué se hace?". Posteriormente, comenzó a preguntarse el por qué todo mundo dormía, cuando ella no podía hacerlo, "yo sentía que los edificios se me venían encima y empecé a ver la vida blanco y negro".

La depresión postparto que padeció Gali, se debió en gran parte por no haber podido amamantar a su hijo Mateo.

"Con todo esto (señalando su pecho), pues nada más están de adorno, con todo y el silicón sí están de adorno, no bajó la leche, me dijeron: 'no va a poder, hay que darle mamila', a mí me costó mucho esta parte, porque si algo ansiaba, era tener este vínculo".

Ante su relato, la cantante Daniela Magun (integrante de la agrupación pop Kabah), le preguntó a Galilea Montijo si al padecer depresión postparto cuando estuvo en Estados Unidos, el doctor le recetó algún tipo de medicamento, mencionando que el uso de fármacos para tratar problemas de salud mental, continúa siendo un tabú y "trunca" su progreso.

"Llego a México y le hablo a mi ginecólogo y me dijo: 'pero, ¿cómo no te dieron', claro, son dos países completamente diferentes, y aquí el primer día que me tomó la pastilla, en ese momento comencé a ver de colores", respondió Gali, a lo que la periodista Paola Rojas agregó, "es que en Estados Unidos es más fácil conseguir un arma, que un antibiótico o antidepresivo".