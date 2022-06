Galilea Montijo se une al clamor de la mamá de Yrma Lydya; pide justicia ante su asesinato

Arath de la Torre, otro de los conductores de "Hoy", manifestó en la reciente emisión que lo ocurrido con Yrma Lydya , es uno de muchos casos que suceden a diario en nuestro país, "los feminicidios y todas estas muertes que estamos viviendo en México, ya basta, no nos podemos acostumbrar a ese tipo de cosas de ninguna manera".

"Yo quiero justicia para mi hija, que no quede impune esto, ni para todas las mujeres que han sido lastimadas".

Sea quien sea, tengas poder o no tengas poder, que no quede impune, aquí hay alguien que desgraciadamente perdió la vida.

"Que no quede impune", expresó Galilea Montijo , una de las conductoras estelares de este matutino de Televisa. Mucho se ha dicho que el presunto feminicida de Yrma Lydya , tiene "poder" e influencias. La también actriz de telenovelas manifestó:

El asesinato de la cantante de música mexicana Yrma Lydya ha causado gran conmoción. La conductora de televisión Galilea Montijo , manifestó en el programa "Hoy", que espera que el feminicidio de la joven intérprete no quede impune .

