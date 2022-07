Galilea Montijo según se vio con Maca Carriedo en Oaxaca tras ser relacionadas sentimentalmente

Galilea Montijo de 49 años de edad, estuvo hace unos días en Oaxaca, pues el programa Hoy fue transmitido en dicho lugar, por lo que sus fans quedaron emocionados al verlos en el bello estado donde la famosa se tomó varias fotos, causando revuelo total por lo guapa que se miraba con sus vestidos artesanales.

Pero no solo eso llamó la atención de los amantes del chisme, pues de acuerdo con el programa En Shock, quien también estuvo en dicho lugar fue Maca Carriedo e incluso se vio con la conductora Galilea Montijo en la noche, supuestamente ambas se vieron para cenar y platicar sobre varios escándalos donde se les relacionó sentimentalmente hace tiempo.

Y es que se empezó a decir que supuestamente Galilea Montijo le fue infiel en el pasado a su aún esposo Fernando Reina cuando estaban en un supuesto momento delicado de su matrimonio, por lo que la presentadora mexicana se refugió en Maca Carriedo con quien empezó un romance a escondidas causando revuelo, pues fue tachada de infiel.

Aunque hasta el momento la conductora de Hoy no ha dicho nada al respecto recordemos que ella había desmentido dicho romance con Maca Carriedo asegurando que entre las dos solo había una relación tanto laboral como de amistad, aunque muchos no creyeron dicha situación.

Por si fuera poco, la famosa ha tenido que enfrentar otros escándalos que no la han dejado del todo bien parada, pero lejos de preocuparse como antes, ha preferido enfocarse en el trabajo, ya que la hemos visto muy activa en Netas Divinas, donde ha causado revuelo por diversas razones, pues a muchos no les gusta del todo su presencia, mientras que otros la conocen aún más.

Cabe mencionar que otra de las cosas que se habían dicho en el pasado es que según la estrella mexicana ya no vivía con el padre de su hijo desde hace tiempo, pero en su reciente cumpleaños se les vio muy juntos, por lo que acabaron con ese rumor de que ya no andaba, aunque no es la primera vez que se dice que el aún matrimonio ha terminado.