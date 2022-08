Galilea Montijo si hubiera sido teibolera no le daría ni tantita vergüenza haberlo admitido

Galilea Montijo de 49 años de edad, una vez más tocó un tema que ha venido arrastrando desde hace años, y es que como algunos ya lo saben en más de una ocasión le han dicho que antes de ser famosa supuestamente era teibolera, por lo que volvió hablar de dicha polémica.

Y es que el hater siempre ha estado presente en la vida de Galilea Montijo, quien a pesar de todo ha sabido llevar la frente en alto, pues lejos de quedarse estancada en alguna polémica, de inmediato le da vuelta a la página siguiendo en lo suyo, dejando en claro que nada la detiene, mucho menos un comentario.

"Yo sabes que, que me decían mucho, es que la teibol y que aparte si lo hubiera sido yo lo diría es más que rico treparte de esa manera y abrir la pierna de esa manera, yo a veces le digo a mi marido, perate ya me acalambre es que sí no fui teibolera, pero me acalambre, pero si lo hubiera sido, pero que tiene de malo", dijo Galilea Montijo en Netas Divinas.

Como era de esperarse, muchos apoyaron las declaraciones de Galilea Montijo, mientras que otros aseguran que no tiene del todo coherencia, pues recordemos que hace años Inés Gómez Mont la llamó doña teibol, por lo que muchos pensaron que habría una rivalidad, pero sucedió todo lo contrario, ya que se hicieron hasta comadres formando una gran amistad.

"A mi Galilea no me cae ni bien ni mal, pero si sé que ha estado metida en varios chismes, y que también por comentarios sin fundamentos se ha ganado que a muchas personas les caiga mal, pero quiero creer que estar en este programa le puede ayudar a crecer como persona y a trabajar todo eso que en su momento hizo o dijo", "Galilea cómo que a veces no es muy coherente, dice que si le pesa que la hayan tachado cómo "Doña Teibol" pero se hizo comadre de la que le puso ese apodo", escriben las redes.

Cabe mencionar que Galilea Montijo cada vez más se adapta a Netas Divinas, pues el público la conoce cada vez más.