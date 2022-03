¿Galilea Montijo sigue siendo amiga de Inés Gómez Mont, ante sus problemas con la justicia mexicana?

La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, son acusados de supuesto lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada. Desde hace unos meses, mucho se ha dicho que están prófugos de la justicia y que las autoridades mexicanas, solicitaron la ayuda de la Interpol para localizarlos y aprehenderlos.

Recientemente, en sus redes sociales la señora Tita Bravo, ex suegra de Inés Gómez Mont, aseguró que la ex conductora del programa "Hoy" y su esposo, habían regresado a la Ciudad de México, aparentemente ayudados por una persona llamada Oliver "F", "y obvio cobijada por su tío Fernando del equipo de (Felipe) Calderón. Si los ven apúnteles con el dedo. Bienvenidos a México".

En un encuentro con la prensa de espectáculos, Galilea Montijo, una de las conductoras estelares de "Hoy", fue cuestionada sobre la situación de Inés Gómez Mont. La esposa del político Fernando Reina Iglesias, manifestó desconocer si su amiga Inés estaba o no en la CDMX.

"No tengo idea y ya saben que de ese tema no hablo, vamos a ver qué pasa, yo hace tiempo (no hablo) por obvias razones, muchas veces es mejor callarse porque no ayudas en nada".

Cabe recordar que además de amigas, son comadres. Galilea Montijo es la madrina de bautizo de María, la hija menor de Inés Gómez Mont. La también actriz de telenovelas, se limitó a decir lo mucho que la quiere.

Ustedes saben que es una mujer que yo quiero mucho a ella y a su familia, no tengo nada que decir porque en estos momentos, no ayudo diciendo nada porque no sé nada.

Anteriormente, Gali había manifestado sobre la situación de su comadre: "yo lo único que puedo hablar de Inés, siempre voy a tener palabras de amor para ella, para toda su familia, tiene que hablar con autoridades, es lo que se tiene que hacer, enfrentar a la justicia como se debe, pero yo lo único que puedo decir son puras palabras de amor para ella, es una gran mamá, gran amiga, gran ser humano en todos los sentidos".

Leer más: Toño Mauri dedica premio a su donador de pulmones, a cuya familia espera conocer muy pronto

Por otra parte, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación indica que tanto Inés Gómez Mont como su cónyuge Víctor Álvarez Puga, eran los presuntos líderes de un grupo criminal dedicado a blanqueamiento de activos provenientes del presupuesto federal, para ello tendrían al menos 15 cómplices, algunos funcionarios públicos.

Para desviar los recursos, presuntamente usaban por lo menos siete empresas que ya son investigadas por las autoridades mexicanas, una de ellas, representada por Héctor "Z", recibió miles de millones en dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social.