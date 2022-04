Galilea Montijo sin pestañas ni maquillaje comparte lo bella que puede llegar a ser al natural

Galilea Montijo de 48 años de edad, tiene a todos impactados por su belleza en estos momentos, pero no creas que apareció de lo más glamorosa, sino que dejó verse sin maquillaje, ni pestañas, mucho menos sombras, dejando a su público impactado pues el tiempo no pasa sobre ella, ya que se cuida mucho.

Aunque Galilea Montijo tapa parte de su rostro con una mano, esto es más que suficiente para apreciar el rostro de la estrella perfectamente, pues de pasada podremos decir que ni siquiera usó un filtro, por lo que deja en claro que su naturalidad se debe a tratamientos que ella misma ha compartido con su público, así como su manera de alimentarse.

Por si fuera poco muchos se preguntan quién es la persona que aparece a un lado de la conductora del programa Hoy, se trata de su entrenador personal, quien se ha encargado de cambiar poco a poco el físico de la famosa a una figura mucho más fitness, aunque pocas veces la guapa mujer lo comparte con sus fans, muchos se han dado cuenta como ha cambiado su imagen gracias al ejercicio, dejando en claro que hay tiempo para todo.

Otra de las cosas dignas de admirar de la presentadora mexicana es que a pesar de los fines y diretes en redes sociales, ella sale adelante, pues no se deja estancar por lo que se ha comentado no solo de su vida privada, sino de asuntos del pasado.

Además, pronto podríamos ver a Gali en el extranjero, pues estamos a nada de verla en alguna producción importante, pues se rumora que desea hacer cosas nuevas, entre ellas darse a conocer de manera internacional, por lo que solo es tiempo de esperar.

"Pobresita mi vida vamos gali tú puedes", "Ay señora la amooo y quiero saber en que andaaa", "Me encanta el look. Y con el pelo así más!!!!", "No encuentro las palabras para describir tanta belleza @galileamontijo te amooo", le escriben a Galilea Montijo al ver la belleza que se carga de manera natural, además de tener toda la actitud para enfrentarse a cualquier situación.

