Galilea Montijo sufre aparatosa caída a su llegada a Televisa

Galilea Montijo sufrió la mañana de este lunes una aparatosa caída a su llegada a Televisa, horas antes de iniciar el Programa Hoy. Antes las fuertes lluvias registradas la madrugada de hoy en varias sectores de la Ciudad de México, el piso en las instalaciones de Televisa San Ángel estaba resbaloso, lo que provocó la caída de la conductora de televisión.

Tras su accidente, el equipo de producción rápidamente acudió en su ayuda; personal médico de la televisora atendió a Galilea Montijo. En la emisión de esta mañana del Programa Hoy, se mostraron las imágenes de la también actriz cuando recibía atención médica.

Galilea Montijo se tomó toda esta situación con el mejor humor, manifestando que al caerse, pensó que estaba en el programa "Guerreros 2020". Cuando la persona que estaba grabando le preguntó que había pasado, ella respondió:

Creí que estaba en Guerreros, pero no. Me resbalé, es que ve mis tenis.

Posteriormente Gali le comentó a la persona del equipo médico que se había mareado un poco; cuando era atendida sufrió un leve desmayo.

Galilea Montijo no perdió el buen humor ante su accidente

La presentadora del matutino fue trasladada a otra parte de la televisora en silla de ruedas. "Corrieron los de aquí (los de la producción), no sabes cómo corrieron porque vieron cómo volé. Está lloviendo, el piso ya sabes, entonces por no caer con el coxis, no sé cómo caí y todo se fue a la rodilla, pero aparte sí se puso medio fea".

Andrea Legarreta contó que ella también este fin de semana, tuvo un pequeño accidente donde se lastimó y tuvo que recibir algunas puntadas en su rodilla derecha. "Ayer voy subiendo la escalera, traía cargando a mi sobrinita, entonces tropiezo y con tal de rescatarla hice todas las maniobras para que ella no se pegara y cayó mi rodilla en el borde del filo del escalón, se me abrió pero mírala. Mi cuñada es doctora, entonces me hizo esto".

Galilea Montijo, ante las risas de sus compañeros por todo lo sucedido expresó:

No importa cómo te caigas, lo importante es cómo te levantas.

