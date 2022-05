Galilea Montijo sufre penoso momento al ser ignorada por el alcalde de Nueva York en vivo

Un penoso momento fue el que vivió Galilea Montijo de 48 años de edad, esto después de acudir como invitada especial del programa Despierta América, pues la producción, la cual se movió al Times Square para realizar dicho matutino, también le hizo la invitación al alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Y es que Despierta América al parecer quería que todo fuera un éxito con sus invitados, pero cuando llegó el alcalde saludado a todos en el programa se fue de largo negándole el saludo a Galilea Montijo quien también esperaba el saludo como sus compañeros, pero sucedió lo contrario, lo peor del caso es que muchos aseguran que sí la vio.

Como era de esperarse, las redes sociales de inmediato reaccionaron, pues se les hizo de muy mal gusto que el caballero pasara de lago a la conductora mexicana, quien al recibir dicha acción no paraba de sonreír, pues estaba en un programa al aire, por lo que todo tenía que marchar bien, pero el público notó todo lo contrario al ver la acción.

"Ni aquí la queremos! a Galilea que se vaya por donde llego", "Jajaja sorry pero jajajajaja, ándele haber si le enseña que no debemos jamás creernos más que Los demás jajajajajajaj", "Que ridícula Galilea,, que se siente que le hagan lo mismo, que ella en el programa de Hoy!! Siempre ella hizo lo mismo, Todo se paga jajajjjjaja", "Buenoooo técnicamente ella tampoco hizo el intento por saludarlo, ella en lugar de estirar la mano se tocó la cara, pues el como buen político se sigue de largo, es más me atrevería a decir que ella fue la grosera", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Galilea Montijo a pesar de los escándalos que ha vivido en los últimos meses lejos de ponerse a pelear con el hate se ha dedicado al trabajo, pues como ya lo saben ahora forma parte de Netas Divinas, donde ha dado mucho de que hablar en su primer programa.

Aunque eso no es todo, pues también se rumora que la conductora del programa Hoy desea irse a Estados Unidos para hacer una carrera más internacional.