Galilea Montijo sufre preocupante desmayo tras salto en paracaídas

El conocido youtuber Juanpa Zurita se suma al jurado del nuevo programa de "Pequeños Gigantes", esto luego de que Galilea Montijo aceptara el reto y se lanzara de un avión en paracaídas a una altura nada recomendada, pues tras el temido salto la conductora sufrió un desmayo que preocupó a muchos.

En la cuenta oficial del joven influencer se publicó un video en donde se observa el temeroso momento en el que la conductora de 45 años se lanza a la gran aventura y casi al llegar a tierra firme termina por desmayarse y perdiendo el conocimiento, lo cual alertó a todos, pero una vez fue revisada informaron que se encuentra bien.

No se iba a echar, ese no era el plan, yo se lo dije de broma, pero no sé, se atrevió. Me dijo que sí. Yo soy un hombre de palabra y cuando hago un reto lo cumplo (...) Hoy (ayer) hablé con el equipo de Galilea, nos pusimos en contacto, Galilea y yo el día de hoy (ayer) fuimos a Puebla, y allí hubo un suceso", confesó Zurita sobre el salto de Montijo.