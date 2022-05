Galilea Montijo y Andrea Legarreta habrían usado su poder en Televisa y pidieron veto a Cynthia Klitbo

Mucho se comenta por los pasillos de Televisa que Galilea Montijo y Andrea Legarreta, conductoras estelares del programa "Hoy", tienen poder en esta televisora para decidir quien entra y quien sale del matutino que se transmite por Las Estrellas. Ahora, las también actrices de telenovelas habrían usado este poder, para pedir a los ejecutivos de la empresa un castigo para Cynthia Klitbo.

Andrea Legarreta y Galilea Montijo, estarían muy molestas con la villana de telenovelas Cynthia Klitbo, por las declaraciones que hizo sobre la vida privada de Angélica Rivera, ex Primera Dama de México, durante una entrevista con la periodista Inés Moreno. Recordemos que hace unas semanas, reveló la supuesta infidelidad que sufrió de parte de su ex esposo Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México.

Según el canal de YouTube "HRNotas", tras dar a conocer la presunta traición de Peña Nieto a Angélica Rivera, las conductoras de "Hoy" pidieron a Televisa vetar a Cynthia Klitbo.

"Galilea Montijo y Andrea piden veto para Cynthia Klitbo por meterse con Angélica Rivera, solo bastó ver cómo se pusieron tras salir en defensa de 'La Gaviota', una vez que le sacaron sus trapitos al sol".

En una de las recientes emisiones del matutino "Hoy", en la sección de espectáculos, se habló sobre las declaraciones de la villana de telenovelas. Ambas mostraron su descontento ante la situación. "Pensemos que tú tengas una amiga, tú salir a hablar de lo que sentía o pensaba tu amiga por tal situación, es por respeto, mejor yo no tengo nada que decir", dijo Andrea Legarreta.

"Montijo y Legarreta, tras el corte, alegaron que era necesario que Televisa le impusiera un veto a Cynthia por andar de habladora y que era necesario que la despidieran, para mandar la clara señal de que con los personajes de trabajo nadie se mete", manifestó una de las personas de "HRNotas".

En su entrevista con Inés Moreno, Cynthia Klitbo compartió haber sido testigo del sufrimiento y las lágrimas que su amiga Angélica Rivera derramó, por la infidelidad de Enrique Peña Nieto. Asimismo, aseguró que el ex Presidente de México, la engañó con la sobrina de una de sus mejores amigas.

"Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y menos, con la sobrina de la mejor amiga. Me da mucho coraje, porque ustedes no vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi, se le fue todo el país encima. Yo no me aprendo el nombre de las prostis, perdóname, por qué tendría que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga. Güerita y dizque de buena familia, pero prosti al fin y al cabo".