¡Galilea Montijo y Andrea Legarreta son team Nodal! Critican a mamá de Belinda por su comportamiento

Mucho ha dado de que hablar el pleito que han protagonizado en redes sociales Christian Nodal y su ex suegra Belinda Schüll. Esta controversia comenzó luego de que la mamá de Belinda aplaudiera un comentario de una fan de su hija, donde llama "naco" al cantante y compositor del Regional Mexicano. Como si esto no fuera suficiente, la señora insinuó que el intérprete de temas como "Adiós amor" o "Botella tras botella", quería "colgarse" de la fama de su hija.

"El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron", expresó Belinda Schüll en Instagram, a lo que Christian Nodal le respondió: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada, déjenme en paz, yo estoy sanando". Según el cantautor, la señora ha estado viviendo a costillas de su hija durante años.

En la emisión de este miércoles del programa "Hoy", las conductoras estelares, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, dieron su opinión sobre este tema y además, criticaron a la mamá de Belinda.

Christian Nodal arremete en contra de la mamá de Belinda.

De acuerdo con Galilea Montijo, la señora Belinda Schüll debió mantenerse al margen y respetar la parte personal de su hija. "Tú como mamá y papá, digo, no sé, no estoy en esa etapa, pero creo que hay que respetar esta parte de los hijos, sanan sus heridas, sus dolores, porque no le ayuda nada a Belinda".

Andrea Legarreta externó que los fans deben a aprender a medirse con los comentarios que hacen, en este caso en redes sociales, ya que sus palabras pueden afectar a los famosos, esto en referencia a la persona que llamó "naco" a Christian Nodal, comentario que celebró su ex suegra.

"Es muy bonito el amor de los fans, pero al final este tipo de cosas si tanto aman a sus artistas, al final haces un daño, el amor a veces también".

Galilea Montijo agregó que las palabras son como las balas, una vez dichas, no hay marcha atrás. Además, Andrea Legarreta agregó que el joven cantautor siempre "fue muy lindo" con la familia de su ahora ex novia y prometida.

Por otra parte, Christian Nodal dijo en un tweet estar en una etapa de sanación, por lo cual debía deshacerse de los fantasmas del pasado. "Quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo, y con esta gente necia jalándome, no lo voy a lograr, necesito sacar a esos fantasmas que atormentan".