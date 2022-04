Galilea Montijo y Andrea Legarreta tunden a Cynthia Klitbo, por hablar de la vida de Angélica Rivera

En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, en un evento de moda en la Ciudad de México, la joven actriz Sofía Castro, manifestó su inconformidad con la villana de telenovelas Cynthia Klitbo, ya que en una entrevista con la periodista Inés Moreno, reveló la supuesta infidelidad del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a su entonces esposa Angélica Rivera.

"Nadie tiene por qué hablar, se me hizo un poco fuera de lugar", expresó Sofía Castro, la primogénita del matrimonio que tuvieron Angélica Rivera y José Alberto "El Güero" Castro, reconocido productor de televisión. "Yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá ni de lo que ella vaya a hacer ni de sus planes a futuro, ella es dueña de su propia historia, de su vida y de lo que ella quiera contar".

Ante esto, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, conductoras estelares del programa "Hoy", criticaron a Cynthia Klitbo por hablar de la vida privada de la ex Primera Dama de México, quien ha protagonizado telenovelas como "La dueña" o "Destilando amor".

En la sección de espectáculos del matutino "Hoy", uno de los shows estelares de Televisa, Shanik Berman dijo que la vida de Angélica Rivera no puede ser tan privada, al ser una muy conocida actriz y además, ex esposa de un Presidente de la República Mexicana. Sobre esto, Andrea Legarreta no estuvo de acuerdo.

"No, pensemos que tú tengas una amiga, tú salir a hablar de lo que sentía o pensaba tu amiga por tal situación, es por respeto, mejor yo no tengo nada que decir".

La conductora de televisión Galilea Montijo agregó, "imagínate tu hija que va a salir a decir...por más pública que sea, nadie tenemos derecho a meternos en la familia".

En la entrevista que Cynthia Klitbo tuvo con Inés Moreno, aseguró que Peña Nieto le hizo cosas feas a su amiga Angélica Rivera, "yo ya no quiero saber nada de ese señor". Además, mencionó haber sido testigo del sufrimiento y las lágrimas que derramó la actriz, tras la supuesta infidelidad del político. "Que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes".

Asimismo, la recordada villana "Tamara de la Colina" de la telenovela "El privilegio de amar", contó que la mamá de Sofía Castro, luego de enterarse de la traición de su entonces esposo, tomó la decisión de terminar su posición como Primera Dama de México, hasta el último día del sexenio de EPN.

Leer más: Maca Carriedo por fin aclara lo de su supuesto romance con Galilea Montijo

"Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y menos, con la sobrina de la mejor amiga. Me da mucho coraje, porque ustedes no vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi, se le fue todo el país encima".