Galilea Montijo y el cuerpazo que se le miraba en Pequeños Gigantes USA

Galilea Montijo de 47 años de edad sorprendió a todos al parecer con tremendo cuerpazo en las últimas grabaciones de Pequeños Gigantes USA y es que los últimos outfits que le vimos en el programa desataron la locura, ya que se le miraba una escultura demasiado impactante.

Lo que siempre ha llamado la atención de Galilea Montijo son sus monumentales piernas, las cuales están bien trabajadas a base de mucho ejercicio, pues aunque Galilea Montijo no comparta historias como otros famosos en el gym, ella trata de hacerlo de manera muy lejana, pues su vida es muy aparte al finalizar el programa Hoy.

"Y ella diva, empoderada, apoteosica, caballota, pirotecnica atropellada por eso éxito saludos desde Colombia", "Wooow enserio me encantas!! Eres la #1, actitud, físico, estilo... Todo lo tienes mi Gali!", "Por eso eres mi consentida Gali por tu gran carisma", "Me encanta todo lo que haces eres un baúl de sorpresas no gracias por ser como eres", le escribieron a Galilea Montijo.