Galilea Montijo y el outfit dorado con negro que presume en redes

Galilea Montijo de 47 años vuelve a causar ruido en redes sociales y no por algún tipo de chisme, sino por el outfit dorado con negro que presumió en sus redes sociales, con el cual causó todo tipo de reacciones entre sus fans, quienes se quedaron con la boca abierta.

Como algunos sabrán la Ciudad de México en estos momentos tiene un clima algo frio, por lo que Galilea Montijo decidió ponerse un outfit de invierno el cual consistía en un pantalón negro, con un cinturón del mismo tono, el cual se miraba muy discreto por lo que para muchos lució elegante.

Mientras tanto en la parte de arriba usó una blusa en color dorado de manga larga con una especie de hombreras muy llamativas, con la cual se le daba más vida al diseño que portó la conductora del programa Hoy, quien siempre trata de verse irresistible todos los días en el foro de televisión, donde sus mismos compañeros elogian la belleza que se carga.

Por su parte el peinado de Galilea Montijo también dio de que hablar, pues se le miraba muy bien, pues llevó su cabellera suelta, además de unos coquetos aretes con los cuales se llevó los halagos de sus fans, quienes se quedaron sorprendidos al ver a Galilea Montijo tan irresistible, sin contar su buen gusto por la moda.

"Quién más que tú para llevar ese look la percha lo dice todo", "Me encantó el look Gali hermosa como siempre", "Hola Galilea me encantan tus pendientes rectangulares de colores donde puedo comprarlos", "Guapísima Galilea, eres una barby, verdaderamente una muñeca de carne y hueso", "Me encanto tu blusa @galileamontijo, disculpa una página web tuya donde vendas así tus blusas bonitas porfavor", le escribieron a Galilea Montijo en Instagram.