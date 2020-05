Galilea Montijo y la dulce entrevista que le hizo su hijo Mateo

En una reciente emisión del Programa Hoy, se presentó una adorable entrevista que Mateo le hizo a su mamá Galilea Montijo con motivo del Día de las Madres. "Yo ya presentía que te tenía en mi pancita, pero no estaba muy segura", le dijo la conductora de televisión a su hijo.

"Y cuando nos lo confirma el doctor a tu papá y a mí, fue una emoción tan grande, tan grande, porque yo tenía muchas ganas de tenerte, yo te soñé muchos años y el día que me dijeron ya te tenía en mi pancita, no te puedo describir la felicidad que sentía, o sea, no te lo puedo explicar", mnanifestó Galilea Montijo.

El pequeño Mateo le preguntó a mamá: "¿qué sentiste la primera vez que me moví en tu pancita?", a lo que la también actriz le respondió: "de repente sentía como una especie de calambrito, haz de cuenta, para que te lo imagines, como un pececito, parecías como un pececito, te movías de un lado a otro, es una sensación padrísima".

Lo que más disfrutaba cuando yo te tenía en mi panza era cuando te movías.

"Era muy extraño, pero de repente te empezabas a mover y para mí era una sensación de saber que ahí estabas, que me escuchabas, te ponía música de mar y te calmabas y luego te la quitaba y te movías, porque te gustaba esa sensación, de lo que más disfruté de tu embarazo fue cuando tu te movías, me encantaba esa sensación".

Los momentos de Galilea Montijo y Mateo

En sus redes sociales la conductora del Programa Hoy suele compartir varios de los momentos que pasa con su hijo, fruto de su matrimonio con Fernando Reina.

A fines de marzo pasado Galilea Montijo celebró el cumpleaños número 8 de su primogénito. "Que manera de cambiarme la vida, amo verte crecer, que Dios y la vida siempre te cuiden y te regalen cosas bellas. Te amo como no se puede explicar, feliz cumple".

