Galilea Montijo y la hermandad que presume con Claudia Troyo

Una de las amistades más entrañables del espectáculo sin duda alguna es la de Galilea Montijo y Claudia Troyo, quien es muy común verla en las historias de la conductora conviviendo en diferentes eventos.

Para los que no conocen a la misteriosa mujer se dedica a la actuación desde hace algunos años en redes sociales cuenta con más de 77 mil seguidores entre los cuales destacan Anette Cuburu, Florencia de Saracho y Magda Rodríguez entre otros famosos.

Ambas mujeres han viajado a distintas partes del país donde han presumido cuerpazo en las playas de la República Mexicana, la más reciente fue en La Paz, en el mes de abril donde disfrutaron del sol y el mar realizando diversas actividades acuáticas.

Algunos proyectos en los que se ha visto a Claudia han sido 'Simplemente María', 'Por Amar sin ley', 'La Verdad oculta', 'Mujer de madre' y 'Amigas y rivales' entre otras.

Por si fuera poco Claudia considera a Galilea como su hermana, pues se lo ha demostrado en las diversas fotos que comparte en Instagram, una de ellas fue la el día de su cumpleaños el pasado cinco de junio donde le escribió lo siguiente:

"@galileamontijo Uste es mi hermana para siempreeee!! Que la vida te siga llenando de muchas bendiciones, y que podamos compartir momentos mágicos muchos años más. Te amoooo con todo mi corazón", comentó Claudia.

"Bellizimas las dos muy bellas se ven disfrutando de lo simple de la vida y si la vida no seria lo mismo si no pudiésemos tener estos bellos momentos", "Me encanta la amistad de ustedes @claudiatroyo @galileamontijo ....De todas las amigas que tiene Gali la mejor es Claudia ....Claudia prudente y siempre cerca de Gali", son algunos mensajes que les mandan a ambas famosas.

Contrario a Galilea Montijo, Claudia ha estado alejada de los escándalos pues solo se concentra en su trabajo y familia.

Inés Gómez Mont otra amiga

Otra de las grandes amigas de la conductora de Hoy y ahora comadre es Inés Gómez Mont quien ha estado a lado de Montijo desde hace varios años, pues aunque se dijo en un principio que entre ambas había una rivalidad hoy en día son inseparables.

Como todos saben hace unos meses la Gómez Mont bautizó a su hija María por lo que eligió a la animadora como su comadre dejando en claro que su amistad es única convirtiéndose en una dupla muy conocida en la farándula.