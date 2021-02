Galilea Montijo y su hijo dan positivo a Covid-19; él presenta síntomas fuertes

Galilea Montijo de 47 años de edad, rompió el silencio y confirmó para el programa Hoy, que dio positivo a Covid-19, lo que causó gran polémica en el mundo de las redes sociales, pues no solo confesó que el dolor de cuerpo, además de garganta regresó con todo, sino que su hijo Mateo también se contagió causando más alboroto entre sus fans.

Y es que muchos internautas tacharon a Galilea Montijo de inconsciente, pues la vieron en varias reuniones donde no respetó la sana distancia, causando el enojo de todos, pues la conductora de Hoy confesó que Mateo tuvo fiebre toda la madrugada tras haberlo contagiado, mientras que su esposo Fernando Reina está libre de contagio, pero se encuentra durmiendo en la bañera.

Fíjate que el mismo dolor de cuerpo, el mismísimo de la vez pasada un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza lo cual agradezco muchísimo porque el dolor de cabeza la vez pasada era terrible, fiebre no me ha dado a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada, pues somos los únicos que salimos positivos, dijo Galilea Montijo para el programa Hoy.

Galilea Montijo ya había mencionado que el virus regresa al cuerpo nuevamente, pero ella no se lo esperaba, pues pensó que ya estaría mejor, pero le cayó por sorpresa el enterarse de que salió positivo en la prueba, por lo que no veremos durante varios días a la presentadora de televisión, quien se considera una mujer demasiado trabajadora.

Parece que mi sistema inmune, o mi cuerpo no creo los anticuerpos o muy pocos o nada porque efectivamente que me dio ya son cuatro meses después que a mí me había dado en noviembre y pues sí es el tiempo que quedas inmune, pero yo ya no creo tampoco en la inmunidad, dijo Galilea Montijo en una videollamada donde se le ve un poco cansada.

"Que se cuide es importante y tiene las posibilidades económicas para hacer frente a la enfermedad ....", "por segunda vez!!! que bueno que lo cuente para que la gente crea realmente que hay re contagios. Que se recupere pronto", "Es obvio se la pasa en fiestas y viajes y todavía se enojan cuando los critican. La ignorancia y la cerrazón son los peores enemigos del covid", "Te puede dar cada 3 meses mientras no tengas la vacuna, yo voy saliendo de mi 3 vez, y eso que me cuido mucho y solo del trabajo a mi casa", escribieron en redes a Galilea Montijo tras enterarse de que le volvió a dar Covid-19.

Tras el mensaje de los internautas y de Galilea Montijo, sus colegas, Raúl Araiza y Andrea Legarreta, le dijeron a la presentadora que descansara en su casa y que diera el ejemplo de que el virus vuelva a regresar, además recalcaron que en el programa Hoy siempre han cuidado con los protocolos para evitar contagios del virus.

Aquí está la prueba de que sí, hay que seguirnos cuidando, pues al máximos y eso que somos como muy cuidadosos en general, dijo Andrea Legarreta, quien señaló que Galilea Montijo siempre fue una mujer que se cuidó demasiado del virus cuando llegaba a trabajar al programa Hoy donde es una de las más populares del matutino.

Cabe mencionar que la producción del programa, ya les hizo la prueba al resto de los conductores para descartar si salieron o no positivos al virus que se ha convertido en un problema a nivel mundial, pues ha cobrado miles de muertes.

