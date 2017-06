Galilea Montijo y su sensual baile ¡en el tubo! (VIDEO)

México.- Antes de que se desatara el escándalo sobre la verdadera relación que hay entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta, consideradas por muchos como las conductoras consentidas de la televisión mexicana, en el programa 'Hoy' hacían de todo, pero un día elevaron tanto la sensualidad del programa que no les importó.

En mayo de 2016, Andrea y Galilea recibieron en el estudio a una invitada especial que las haría explotar ese lado oculto para deleitar a la audiencia.

Fue así como recibieron en el estudio del matutino a integrantes de la academia de Pole Dance de Erandy Montes, quienes dieron una cátedra de cómo bailar en el tubo como una profesional.

Mientras ponían atención a estas lecciones de pole dance, la instructora las animó a probar bailar en el tubo; entonces Galilea fue la primera en pasar y moverse frente las cámaras. Al principio parecía difícil para Montijo, pero cuando se quitó los tacones hasta le aplaudieron por el resultado que logró.

Andrea se sincera

Andrea Legarreta, vuelve a la franquicia de Mi villano favorito, dando voz a Lucy (el interés amoroso del protagonista), en esta nueva aventura el protagonista se enfrenta a un villano que de niño fue famosa, por lo que la conductora recordó su niñez en los escenarios.

“Fíjate que estoy en esto desde que soy pequeña pero nunca fui una niña famosa, trabajé en muchos comerciales, estuve en distintas series, pero no fui famosa, eso de pronto hizo que no tuviera tanta presión hacia mí”, confesó.

Sin embargo, eso no impidió que cuando creció se enfrentara al rechazo laboral, mismo que supo comprender para no crecer con frustraciones.

“A lo largo de mi carrera sí tuve pausas laborales que, aunque no era famosa, sí tuve que lidiar con esa parte de donde si vas a un casting y no te quedas tienes que entender que no es porque no seas buena o no sirvas, simplemente hay personajes que no son para ti y seguir creyendo y luchando”, confesó

Por esa razón ahora disfruta de cada nuevo proyecto que consigue, pues aun con los años que lleva en tv continúa explorando nuevas facetas, como en este caso, el del doblaje.

En entrevistas para #MiVillanoFavorito3������ con amigos de la prensa nacional e internacional!!! Emocionada y agradecida!! ������������������������������������ #LucyWilde Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 10:41 PDT

“Desde hace muchos años quería hacer doblaje y fui a castings y no me quedaba, por ello cuando me hablaron para hacer Mi villano favorito 2 lloré porque me devolvió la confianza en seguir persiguiendo trabajos que quiero, además también hacer este papel en el que ahora regresó para la tercera parte me ha abierto la posibilidad de poder seguir trabajando en el doblaje, que al final es distinto a lo que hago en la conducción”, explicó.

#MiVillanoFavorito3������ #Junio29 ������������������������������������������Yeeeeeeiiiii Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 12:06 PDT

Aunque ella no padecía el crecer frente a las cámaras reconoce que hay muchos otros niños en el espectáculo que no la pasan bien a la hora de tener que evolucionar.

Para muestra recordó lo que le pasó a su esposo, el cantante Erick Rubín cuando pasó de ser un ídolo infantil a uno juvenil.

Preciosa. Eres una guerrera. Que felicidad tenerte de regreso en casa. Te amo. Una publicación compartida de Erik Rubin (@erikrubinoficial) el 11 de Feb de 2017 a la(s) 8:04 PST

“Erick sí fue un niño famoso y a él sí le tocó tener que adaptarse y tuvo que pasar por distintas rachas complicadas y difíciles en su carrera y su vida. Al final lo que lo sacó adelante fue creer en él, confiar en que, si tuvo muchos éxitos de pequeño, los podía seguir teniendo de adulto, creo que no dejar de creer en tus talento te libra de cualquier mala racha”, detalló.

La conductora del matutino Hoy, resaltó la importancia que filmes como Mi villano favorito tienen, al buscar transmitir un mensaje de que los entornos sociales complicados o las situaciones familiares desfavorables deben de hacer que una persona se convierta en un villano de carne y hueso.

Disfrutando de @universalorlando con dos maravillosos compañeros!! #AndrésBustamante #Gru y @jaydelacueva #Balthazar y yo #Lucy #MiVillanoFavorito3������ Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 10:02 PDT

“Creo que, como adulto, si decides ser una mala persona, no se vale echarle la culpa a tus circunstancias, está en uno darle la vuelta y no ser como de donde vienes. Es cierto que a los niños les hace daño una situación complicada pero, cuando vas creciendo, tiene la capacidad de ver el lado bueno de la vida y decidir qué versión de ti quieres seguir. Uno siempre tiene la decisión de qué camino busca tomar en la vida”, añadió.

Con información de El Universal.