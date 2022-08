Galilea Montijo y su vestido buchón con el que acaparó miradas en redes

Galilea Montijo ha dejado más que en claro que le fascina jugar con todos los estilos de moda, pero hay uno con el cual dejó impactados a sus fans, se trata de un vestido muy extravagante con el cual le dijeron que parece una verdadera buchona debido a lo exótico que este se le ve.

El vestido de Galilea Montijo es un diseño largo en color amarillo con el que arrasó para una foto, dicho outfit estaba combinado con detalles negros el cual le daba un toque más llamativo a la foto dejando a sus fans con el ojo más cudrado, pues cuando se trata de verse bien ella se pinta sola a su manera.

"Me gusta el outfit, pero no la forma de posar... se supone que son artistas, ya debe saber qué ángulos, que sí hacer y que no en las fotos......se deben ver más naturales...", "Que feo se ve el look con esas botas, a esta mujer le encanta colgarse hasta el candelabro", "La niña de hoy nos representa a todos te extrañamos", escriben las redes sociales al ver el look de Galilea Montijo.

Para quienes no lo saben hace poco la conductora del programa Hoy se ausentó del matutino por unos días debido a una poderosa razón, se trata de haber tomado sus vacaciones y no fueron cualquiera, sino unas muy extravagantes como a ella le gusta, ya que se fue a Turquía y después a Nueva York donde también hizo algunas fotos con unos looks extravagantes.

Otra de las cosas por las que Galilea Montijo es elogiada se debe a las ganas que tiene de salir adelante, pues en muchas ocasiones los haters e incluso colegas del espectáculo la han querido opacar, pero ella de inmediato ignora eso, pues no se queda en la polémica debido a que da la cara de inmediato.

Cabe mencionar que su ausencia en Netas Divinas también fue muy criticada en redes sociales, pues muchos la extrañaron, pero otros mostraron su felicidad, ya que no les gusta su manera de conducir en el matutino.