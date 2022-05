Galilea Montijo ya estaría buscando trabajo en otra televisora para empezar desde cero

Tal parece que Galilea Montijo de 48 años de edad, ya está buscando nuevas oportunidades de trabajo en Estados Unidos, pues hace poco se le vio como invitada especial en el programa Despierta América, donde demostró el porqué es una de las mejores conductoras mexicanas desde hace varios años.

Y es que hace unas semanas Jorge Carbajal había comentado en el programa En Shock, que el contrato de exclusividad de Galilea Montijo con Televisa estaba a punto de expirar, por lo que ya se encontraba buscando nuevos proyectos en la cadena Univision, pues al parecer quiere que su carrera también alcance el mercado extranjero, pues se quiere internacionalizar.

Es por eso que durante su visita a Despierta América el cual se grabó en Nueva York, la aún presentadora del programa Hoy, supuestamente aprovechó para hablar con ejecutivos de dicha empresa para ver que le pueden ofrecer, pues también hay que reconocer que es una figura muy importante de la pantalla chica mexicana.

Por si fuera poco se dice que este cambio no solo es para que su carrera se extienda aún más, sino para limpiar su nombre de tanto escándalo que ha protagonizado desde hace meses, es por eso que hace poco se integró a Netas Divinas, donde su participación ha dado mucho de que hablar, ya que el público aún no se adapta a ella y creen que no es del todo sincera.

A pesar de todo, Montijo siempre se ha dado a conocer por no ser una mujer que se rinda tan fácilmente, pues a pesar de los golpes ha sabido salir adelante, por lo que pronto tendremos noticias si se va de Televisa o de plano, le ofrecen un gran proyecto del cual se duda, pues la televisora ha dejado ir a muchos talentos de sus filas, algo que no les gusta a muchos.

"Que se largó Galilea ya no la queremos, es un fastidio ver alguna programación con esa mujer tan horrible", "Al pueblo pan y circo. Deberás respeto al pueblo por que son quienes verdaderamente batallan día a día. Solo desearía qué dejaran de ver este circo y tomarán las riedas de su tierra, que dejaran de ser parte del ganado de esos payasos", escriben las redes.