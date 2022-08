Galilea Montijo ya no aparece en Netas Divinas y el público celebra su ausencia

Galilea Montijo de 49 años de nueva cuenta, acapara en chismes, pues a unos meses de haberse integrado a Netas Divinas la guapa mujer ya tomó vacaciones y es el programa Hoy se las autorizó, es por eso que ahora se le ha visto en Nueva York donde ha modelado como una gran estrella.

Pero donde no la han extrañado en lo más mínimo y según no desean verla es en Netas Divinas, pues son varios los comentarios en los cuales los televidentes aseguran que la presencia de Galilea Montijo no se ocupa, sino que tampoco es grata, ya que lo han manifestado desde que entró al proyecto.

"No,tengo nada en contra de Galilea,pero ahí no queda, no ase equipó, saquenla", "Muchísimo mejor las 4 sin Galilea. Pobre pero cero aportación de su parte", "Sin ser mala onda, me gusta más el programa sin Galilea", "Qué rico sin Galilea", "Que emoción no está Galilea, muero por verlo", "Espero y ya hayan corrido a Galilea, porque yo sí soy una de las que las dejo de ver por ella", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, el nombre de Galilea Montijo ha dado mucho de que hablar por diversas razones en el nocturno, pues muchos consideran que no es una neta real, por lo que han despotricado contra ella, mientras que su ejército de fans la ha defendido a capa y espada, asegurando que en efecto tiene mucho que aportar.

Otra de las cosas por las que el nombre de esta guapa mujer está sonando bastante se debe a que supuestamente tiene los días contados en Televisa, pues según ya tiene los días contados debido a que su exclusividad está a punto de caducar, aunque no ella ha dicho nada al respecto prefiere concentrarse en otras cosas.

Cabe mencionar que a pesar de los haters que se ha ganado, ella está feliz por una muy buena razón, ya que se lleva muy bien con sus compañeras que la han recibido muy bien en el programa que siempre causa revuelo con sus temas.