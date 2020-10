Gambito de dama miniserie de Netflix inspirada en el libro del autor Walter Tevis

La popular nueva miniserie de Netflix "Gambito de dama" ha logrado gran popularidad entre los usuarios de la plataforma y criticas positivas, logrando un lugar en el top 10 de más vistas en diversos países en su semana de estreno. La historia del personaje principal interpretado por Anya Taylor-Joy está inspirada en la novela homónima escrita por Walter Tevis en 1983.

El nombre original de la novela "The Queen's Gambit" de Walter Tevis escrita en 1983 fue traducido a latinoamérica como "Gambito de dama" y en España como "Gambito de Reina" en su adaptación como miniserie de ocho capítulos, donde sigue la vida de Elizabeth "Beth" Harmon, una niña que termina en un orfanato luego de la trágica muerte de su madre.

La novela de género de suspenso de Walter Tevis fue publicada por primera vez en 1983 en Estados Unidos y tiene un total de 243 páginas, que gira en torno a temáticas tales como el feminismo, el ajedrez, la drogadicción y el alcoholismo.

Su titulo "Gambito de dama" es un movimiento de apertura en ajedrez, caracterizado por el ofrecimiento de un peón al adversario. Esta apertura es de las más estudiadas en el ámbito, por lo que hay muchas variantes. Esta apertura es utilizada por la protagonista Beth Harmon.

La historia comienza desde la infancia de Beth Harmon, que a temprana edad es llevada a vivir a un orfanato tras la muerte de su madre. Una niña callada, sombría e insignificante que en su primer partida de ajedrez sus sentidos se agudizan y sus pensamientos se vuelven claros, sin embargo, tendrá que lucha contra la adicción a los sedantes y alcoholismo.

El autor de la novela Walter Tevis basó sus escenas de ajedrez en su experiencia como ajedrecista de clase C; con su amplio estudio en el juego logró crear una atmósfera narrativa de alta calidad donde el lector siente la intensidad de todas las competiciones en gradación ascendente descritas.

En 1983, un año antes de morir, Walter Tevis escribió un artículo en The New York Times donde se refirió a su novela "The Queen's Gambit" como un tributo a todas las mujeres inteligentes del mundo, y donde admitió que se inspiró en grandes jugadores profesionales de ajedrez de la época.

Comencé jugando ajedrez con mi hermana y los niños de mi calle. Una vez gané un premio de 250 dólares y me convertí en un jugador de clase C", compartió Tevis en entrevista.

Tra varios intentos de llevar la historia al cine, la televisión y el teatro, la plataforma número uno de streaming Netflix lanzó una miniserie de ocho capítulos el pasado 23 de octubre creada por Scott Frank y Allan Scott.

Los personajes de Gambito de dama son Anya Taylor-Joy (Beth Harmon), Bill Camp (Sr. Shaibel), Moses Ingram (Jolene), Christiane Seidel (Helen Deardoff), Rebecca Root (Miss Lonsdale), Chloe Pirrie (Alice Harmon), Marielle Heller (Sra. Alma Wheatley), Harry Melling (Harry Beltik), Jacob Fortune-Lloyd (Townes), Thomas Brodie-Sangster (Benny Watts) y Marcin Dorociński (Vasily Borgov).