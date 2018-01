Game of Thrones regresará en 2019

Los fans de "Game of Thrones" tendrán que esperar hasta 2019 para poder disfrutar de la última temporada de la serie.

HBO confirmó que la octava temporada de "Game of Thrones" no se transmitirá este año, aunque aún no dio a conocer la fecha de estreno de los últimos capítulos.

La producción de la última temporada inició en octubre y se mencionó que finalizará hasta agosto de este año, un año después de que transmitiera el final de la séptima temporada.

HBO ya está desarrollando algunas producciones relacionadas con la historia original de George R. Martin.

Cabe mencionar que hace unos días un usuario de Reddit ha revelado presuntos fragmentos del guión de la ficción basada en la saga literaria de George R.R. Martin.

Según reporte en distintos portales de noticias, son cuatro las páginas de la aclamada serie que ya están al alcance de cualquiera: una pertenecería al guión del tercer episodio de los nuevos capítulos, dos del quinto y una del sexto.

Se dice que no se puede garantizar la veracidad de esta filtración, ni siquiera se puede averiguar si HBO seguirá adelante con estos libretos.

Son varios los actores que han confesado que han leído distintos finales e incluso que se van a rodar varios desenlaces para evitar spoilers.

Entonces, de ser veraces, estas páginas de guion ofrecen algunas pistas a los seguidores que intentan sobrellevar la espera hasta el 2019, año en que se va estrenar de la octava temporada.

Tres son las escenas que narran las dos páginas filtradas pertenecientes al quinto episodio de la nueva tanda de episodios. La primera de ellas sitúa a Cersei y Jaime Lannister, que, al parecer, siguen sin entenderse. Los hermanos y amantes discuten sobre el verdadero enemigo: él trata de convencerle de que el peligro no es Jon Nieve, pero ella decide hacer gala de su carácter dictatorial y le ordena retirarse.

Con información El Universal