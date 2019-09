Game of Thrones tendrá precuela de la casa Targaryen y la dirige R.R. Martin

¿Gozas de la dulce punzante agonía que proporciona la abrupta laceración del alma? ¿Amas y odias la espera y el éxtasis de la concreción del acto esperado, muerte, la maldita circunstancia del fuego Valyrio que te corroe la espera? Dracarys!!

ESTO ES PARA TI!!

El primer capítulo de la precuela de Game of Thrones ya está en filmación y estará centrada en la casa Targaryen 300 años antes de los eventos de GOT.

La trama se basará en los acontecimiento narrados en el libro Fire & Blood de R.R. Marti. El productor a cargo es Ryan Condal y… escuchalo bien, el director será el mismo George R. R. Martin.

Esta será la história de los años de auge y declive de la dinastía Targaryen y se espera que en esta nueva entrega la sangre y el fuego sean derramados sin compasión en las tierras de Westeros.

Se comenta que esta sera no corresponde a un un sexto spin-off de los cinco proyectos televisivos previamente anunciados por Martin y se trata de una nueva versión del mundo de Game Of Thrones y no se unirá a las secuelas programadas para The Long Night y Age of Heroes que ya se aprobación para filmar un episodio piloto en junio de este año.