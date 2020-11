Gana Harry Styles en los ARIA Awards 2020 a Mejor Artista Internacional

Australia.- El cantante británico Harry Styles es el ganador de la categoría a Mejor Artista Internacional con el álbum "Fine Line" (2019) de los premios musicales de la Asociación Australiana de la Industria de la Grabación (Australian Recording Industry Association Music Awards) en su edición 2020, conocidos como los ARIA Awards (Premios ARIA, por sus siglas en inglés).

En esta categoría se encontraban nominados los mejores artistas internacionales tales como Dua Lipa con el álbum "Future Nostalgia"; Eminem con "Music to be murdered"; Halsey con "Manic; Justin Bieber con "Changes"; Taylor Swift con "Folklore"; Juice WRLD con "Legends never die"; The Weeknd con "After Hours"; Lizzo con "Cuz I love you; y Lewis Capaldi con "Divinelu uninspired to hellish extent".

El ex integrante de One Direction compartió en sus redes sociales el triunfo de su álbum Fine Line en los Premios ARIA a Mejor Artista Internacional. El álbum que le otorgó el triunfó está a unos días de cumplir su primer aniversario de lanzamiento, siendo el pasado 13 de diciembre de 2019 cuando fue estrenado a través de Erskine y Columbia Records.

Para la promoción del álbum el cantante, modelo y actor Harry Styles contó con cuatro sencillos: "Lights Up", "Adore You", "Falling", "Watermelon Sugar" y "Golden". Gracias a este álbum como solista ha recibido diversas nominaciones como al Álbum del año en los Brit Awards 2020.

Además por primera vez Harry Styles fue nominado a los premios Grammy con su álbum "Fine Line" a Mejor Álbum de Pop Vocal, Best Pop Solo Performance con "Watermelon Sugar" y a Mejor Video Musical. Este reciente material discográdico es su segundo en su carrera como solista tras haber dejado al grupo One Direction con el que debutó en el ámbito artístico internacional.

Harry Styles Mejor Artista Internacional ARIA Awards 2020

Los otros éxitos que incluye el álbum de Harry Styles son "Cherry", "To Be So Lonely", "She", "Sunflower, Vol. 6", "Canyon Moon", "Treat People with Kindness" y "Fine Line".

Los Premios ARIA (ARIA Awards) son un evento que se lleva a cabo anualmente desde 1987 y abarca los premios generales específicos de género y populares. Ganar un ARIA, o incluso ser nominado, resulta en mucha atención de los medios y publicidad para un artista, logrando un aumento en las ventas de discos.

El cantante y compositor Harry Styles que nación en Cheshire, Reino Unido, inició su carrera como cantante hace diez años, en la boy band One Direction junto a Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Tras lograr convertirse en una de las boy bands con más fanáticos a nivel mundial, en 2016 se separaron.

Harry Styles lanzó en 2017 su primer álbum como solista con el que realizó una gira en América del Norte y del Sur, Europa, Asia y Australia. Además, el artista incursionó en la actuación haciendo su debut en la película de guerra Dunkerque (2017), dirigida por Christopher Nolan, interpretando a un soldado británico llamado Alex.