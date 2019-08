Ganadores de los Premios MTV Video Music Awards 2019

Ariana Grande y Taylor Swift eran las celebridades con más nominaciones en los Premios MTV Video Music Awards, que por primera vez se llevaron a cabo en la ciudad de Nueva Jersey. Taylor se llevó a casa uno de los galardones más codiciados de la noche, "Video del Año" por la canción "You Need to Calm Down", con un mensaje contra la homofobia.

"Ustedes quieren un mundo en el que todos seamos iguales, independientemente del amor con el que nos identifiquemos. Este video es una petición por la iguadad", comentó Taylor Swift ante la ovación del público.

Ariana Grande recibió el galardón a Artista del Año, otro de los más importantes de la noche, aunque no asistió a la ceremonia para recibirlo. Además se llevó un premio a Mejor Dirección de Arte.

Missy Elliot, la leyenda viviente, recibió el Premio Michael Jackson Vanguard Award.

Te comparto la lista de ganadores de los MTV VMAs en su edición 2019:

Video del año: Taylor Swift - "You Need to Calm Down".

Arista del año: Ariana Grande.

Canción del año: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - “Old Town Road (Remix)”.

Mejor artista nuevo: Billie Eilish.

Mejor colaboración: Shawn Mendes & Camila Cabello - “Señorita”.

Artista push: Billie Eilish.

Mejor acto pop: Jonas Brothers - "Sucker".

Mejor video hip hop: Cardi B - "Money".

Mejor actor R&B: Normani ft. 6lack - "Waves".

Mejor K-Pop: BTS ft. Halsey - "Boy With Luv".

Mejor video latino: Rosalía & J Balvin ft. El Guincho - "Con Altura".