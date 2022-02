Ganadores de los Premios SAG Awards 2022; el actor Eugenio Derbez dedica su galardón a México

Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Kate Winslet, "Mare of Easttown"

Mejor elenco de dobles: "No Time to Die"

Mejor actriz: Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Mejor actor: Will Smith, "King Richard"

La película "CODA" (acrónimo de Children of Deaf Adults, o en español Hijos de Adultos Sordos), escrita y dirigida por la cineasta estadounidense Sian Heder, fue galardonada con el galardón "Mejor elenco" , el máximo premio de la noche .

