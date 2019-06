Ganadores del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano

Ciudad de México.- "Roma" del cineasta Alfonso Cuarón fue la gran ganadora de la 61ra edición de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La ceremonia de premiación se llevó a cabo por primera vez en la Cineteca Nacional.

En una noche marcada por la presencia femenina, "Roma" recibió entre otros honores los de Mejor Película, Dirección y Coactriz femenina, para Marina de Tavira. Premiada por su aclamado papel de madre y esposa abandonada, le dedicó su estatuilla “a todas las mujeres que han tenido que enfrentar la maternidad solas”.

Alfonso Cuarón no pudo estar presente en la premiación “por motivos familiares ineludibles”, como dijo en un video, el cual fue presentado tras anunciarse que ganó la categoría de edición. “Me da una enorme tristeza no poder estar con ustedes esta noche que cierra el círculo de ‘Roma’. Me siento honrado que esto suceda en el marco de la entrega de los Premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Me siento profundamente conmovido, agradecido y orgulloso de pertenecer a una comunidad que es reconocida en el mundo por su inmensa fraternidad diversidad y solidaridad.

A continuación la lista de ganadores de los Premios Ariel del cine mexicano:

Mejor película: “Roma”.

Dirección: Alfonso Cuarón, “Roma”.

Actor: Noé Hernández, “Ocho de cada diez”.

Actriz: Ilse Salas, “Las niñas bien”.

Coactuación masculina: Leonardo Ortizgris, “Museo”.

Coactuación femenina: Marina de Tavira, “Roma”.

Marina de Tavira lució un traje blanco drapeado y un pañuelo rojo del flamante movimiento #YaEsHora”, por la igualdad de género en el cine mexicano. Foto: Mario Guzmán / EFE

Revelación actoral: Benny Emmanuel, “De la infancia”.

Guion original: Alfonso Cuarón, “Roma”.

Guion adaptado: Silvia Pasternac, Carlos Carrera y Fernando Javier León Rodríguez, “De la infancia”.

Fotografía: Alfonso Cuarón, “Roma”.

Edición: Alfonso Cuarón y Adam Gough, “Roma”.

Elenco de la película "Roma" de Alfonso Cuarón. Foto: Mario Guzmán / EFE

Sonido: José Antonio García, Sergio Díaz, Skip Lievsay, Craig Henigham, “Roma”.

Música original: Tomas Barreiro, “Las niñas bien”.

Diseño de arte: Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez, Oscar Tello y Gabriel Cortés, “Roma”.

Vestuario: María Annai Ramos Maza, “Las niñas bien”.

Maquillaje: Pedro Guijarro Hidalgo, “Las niñas bien”.

Efectos visuales: Sheldon Stopsack y David Griffiths, “Roma”.

Efectos especiales: Alejandro Vázquez, “Roma”.

Ópera prima: “La camarista”, Lila Avilés.

Largometraje documental: “Hasta los dientes”, Alberto Arnaut.

Largometraje de animación: “Ana y Bruno”, Carlos Carrera.

Cortometraje documental: “Sinfonía de un mar triste”, Carlos Morales.

Cortometraje de ficción: “Arcángel”, Ángeles Cruz.

Ángeles Cruz orgullosa de su Premio Ariel. Foto: Mario Guzmán / EFE

Cortometraje de animación: “Viva el rey”, Luis Téllez.

Película iberoamericana: “Pájaros de verano” (Colombia), Cristina Gallego y Ciro Guerra.

Ariel de Oro: Nerio Barberis, Paz Alicia Garciadiego y Héctor Bonilla.