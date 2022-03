"Ganamos la guerra", mamá de J Balvin vence al Covid-19; sus imágenes al salir del hospital conmueven

En medio de la controversia por la nueva canción René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, en la cual arremete fuertemente en contra de J Balvin, el reguetonero colombiano tiene para compartir una extraordinaria noticia: ¡su mamá ha vencido el Covid-19! Aunque muchas personas esperan una respuesta de su parte por el polémico tema musical, para José Álvaro Osorio Balvin, lo realmente importante en estos momentos, es disfrutar de su progenitora y agradecer a la vida.

La señora Alba Mery Balvin estuvo muy delicada de salud tras su contagio de Covid-19. Por varios días permaneció en la Unidad de Cuidado Intensivos de la Clínica Medellín, en la capital colombiana. J Balvin pasó por angustiosos momentos, sin embargo, nunca perdió la fe.

Su mamá fue dada de alta de la clínica y ya se encuentra en su hogar, rodeada de sus seres queridos. Momentos antes, en las stories de su cuenta en Instagram, el cantante del género urbano informó a sus miles de seguidores:

"Ya voy por mi madre, gracias a todos los que oraron, gracias a los que estuvieron pendientes, gracias a los que mandaron buena vibra, gracias por todo la verdad, realmente lo más importante nunca se puede comprar, lo verdaderamente importante no tiene precio".

Posteriormente, publicó unas emotivas imágenes de su mamá Alba Mery. El reguetonero de 36 años de edad, entró a la habitación donde estuvo la mujer que le dio la vida y expresó con un nudo en la garganta, así como con muchos sentimientos encontrados: ¿quién ganó la guerra, quien la ganó?".

La mamá de J Balvin estaba muy conmovida y no podía dejar de llorar. Otra persona en la habitación, manifestó que sus lágrimas eran de emoción y felicidad. El también compositor y productor discográfico resaltó:

Ganamos la guerra, esas si son guerras de verdad, las únicas que valen la pena.

En otras publicaciones en las stories de su perfil en Instagram, podemos ver a J Balvin y su mamá dando un paseo por las calles de Medellín, Colombia, mientras escuchan la canción "Los caminos de la vida" del grupo colombiano Los Diablitos. "¿Quién no veía desde hace rato la calle? Hoy la está viendo, sabrosa o no. Vamos de rumba, usted no va a ir pa' la casa".

Sus fans han compartido su enorme felicidad ante la victoria de su progenitora. Por su parte, su papá, Álvaro Osorio, agradeció a todas las personas "en todo el mundo, por sus oraciones y sus buenas intenciones, por la recuperación de Albita Balvin, mi linda anacondita", escribió en sus redes sociales.

Hizo una mención muy especial de "agradecimiento eterno" al cuerpo médico, enfermeras y demás empleados de la Clínica Medellín de Occidente. "Solo agradecimientos, todos seres de andanzas generosas, para el mundo, paz y amor. Esta vida es efímera, fugaz y no justifica desgastarnos en odios mezquinos e inútiles".

En las redes sociales de Clínica Medellín, se manifestó al respecto: "nos llena de felicidad y satisfacción este triunfo que sabemos será duradero, nuestro reconocimiento a su lucha, tesón y compromiso con la vida".