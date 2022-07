"Ganaría millones", Lucía Méndez dice por qué no se une a OnlyFans

México. "¡Ganaría millones...!", eso es lo que Lucía Ménez piensa si se decidiera a integrarse a OnlyFans, pero hay una razón muy importante por la que no lo hace y también la da a conocer.

A Lucía Méndez le han pedido sus fans varias veces que se una a OnlyFans, pero no se anima y dice por qué: "¿A estas alturas de mi vida...? Yo sé que ganaría muchos millones de pesos y me lo han pedido muchas personas, pero a estas alturas de mi vida, no lo haría.”

En declaraciones a medios de comunicación en CDMX, Méndez, quien celebra por estos días sus 50 años dedicada al mundo del espectáculo ininterrumpidamente, confesó por qué se ha negado a estar en OnlyFans.

En varios portales de noticias se comparte que la señora Méndez, de 67 años de edad, aseguró que jamás se atrevería a subir contenido erótico y para adultos a las redes sociales por la simple razón de que tiene un hijo, quien merece todo su respeto.

“Yo no tengo marido, pero tengo un hijo, que se merece mi respeto, no porque esté mal salir en OnlyFans pero con mi hijo tengo una relación de mucho respeto, me cuida, nos cuidamos”, refiere la estrella de telenovelas mexicanas como Viviana.

Lucía Méndez, originaria de León, Guanajuato, también menciona que por ahora no tiene pareja pero no le ha cerrado las puertas al amor y está dispuesta a vivir "nuevos romances", pero no con alguien más joven que ella.

Portada de uno de los discos que Lucía grabó en los años ochenta. Foto de Internet

Lucía Méndez inició su carrera artística en la década de los años setenta al desempeñarse como modelo, actriz de fotonovelas, películas como El hijo del pueblo, junto a Vicente Fernández, y telenovelas como La maestra Méndez y Muchacha italiana viene a casarse.

Su primer gran protagónico lo consiguió en 1978 con Viviana, luego en los años ochenta otros como Colorina, Vanessa, Tú o Nadie y El extraño retorno de Diana Salazar.

Gracias a su talento y belleza, Lucía Méndez pudo consagrarse como una de las actrices mexicanas más exitosas y además ha grabado discos y cosechado éxitos musicales como Enamorada, Corazón de piedra, Amor imposible, entre otros.