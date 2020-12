Gangnam Style es destronado por BTS con Dynamite, rompiendo otro récord

La banda de pop coreano, BTS, es una de las más exitosas este 2020, con grandes hits y un gran número de fanáticos que crece cada día.

Y es que el poder de las ‘Army’, como se les denomina a sus fans, es inigualable, y con su gran dedicación a sus ídolos han logrado conseguirle a BTS un sinnúmero de reconocimientos, premios y récords.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Eso sumado a la popularidad del género del k-pop, ha hecho que BTS, y muchas más agrupaciones, recibieran este año la atención de todos los medios de comunicación y de los radioescuchas, razón por la que la banda fue reconocida este año por la revista TIME como artistas del año. (¿Por qué la revista TIME nombró a BTS como "Artista del año 2020"?)

Ahora, entre sus múltiples récords, se encuentra uno que durante muchos años le pertenecía a nada menos que al viral ‘Gangnam Style’, que en 2012 lanzó el cantante Psy, volviéndose en la sensación de aquel entonces.

A cerca de tres meses de ser lanzado, el video oficial de ‘Dynamite’ de la banda BTS, llegó a la marca de los 700 millones de reproducciones.

Así, BTS se coloca como el acto coreano que más rápido ha alcanzado dicha cifra, rompiendo el récord que antes pertenecía a Psy.

‘Gangnam Style’ había llegado a los 700 millones de reproducciones a los 118 días, casi cuatro meses desde su lanzamiento, con 16 horas. ‘Dynamite’, por su parte, acaba de llegar recientemente a la marca en 118 días, con apenas 7 horas.

Si bien el record se rompió por una muy pequeña diferencia, es hasta ahora el único video coreano que ha estado cerca del récord de Psy, superándolo a más de ocho años desde que se lanzó del éxito del que era imposible escapar en 2012, cuando fue lanzada.

Este no es el único que récord que actualmente posee el video musical de ‘Dynamite’ en YouTube, sino que el éxito ha sido tan grande que no ha parado de cosechar reconocimientos para el grupo.

BTS lanzó oficialmente la canción con el video el 20 de agosto de 2020. Desde su publicación, luego de una transmisión en vivo del grupo, ha obtenido millones y millones de reproducciones.

En el mismo instante en que se estrenó, recibió a 3 millones de espectadores de manera simultánea, superando muy por encima la cifra de 1 millón 600 mil que tenía poco antes BLACKPINK con ‘How you like that’.

En tan solo minutos, en aproximadamente 20, llegó a la marca de los 10 millones, siendo el más rápido de toda la plataforma en conseguir dicha cifra, y exactamente 24 horas después, llegó a las más de 101 millones de reproducciones, siendo el video más visto en su día de estreno.

Asimismo, ‘Dynamite’ se convirtió en la primera canción del BTS en llegar al número 1 en las listas de Billboard, y más sorprendente aún, con ventas puras (sin contar reproducciones en YouTube, ni servicios de stream), obtuvo 265 mil descargas en su primera semana, casi rompiendo el record de 353 mil que tiene Taylor Swift desde 2017.