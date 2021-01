Garth Brooks, Jennifer López y Lady Gaga cantarán en la investidura de Biden

Washington.- La estrella de la música country, Garth Brooks, se sumó a la lista de artistas que participarán en la ceremonia de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, en la que ya figuran nombres como Jennifer López y Lady Gaga.

El músico de 58 años confirmó la noticia en una videoconferencia el pasado lunes, aclarando que su decisión no constituye una "declaración política", sino que aspira la "unidad", una alusión al clima de polarización acentuado durante el gobierno de Trump.

Este es un gran día para nuestra familia (...) Esta no es una declaración política, es una declaración de unidad", manifestó Brooks.

El nombre de Garth Brooks ya aparecía en la lista publicada ayer martes por el Comité de Inauguración de Biden en Twitter, donde también figuran las superestrellas Jennifer López y Lady Gaga. Este es el programa para el evento de este 20 de enero:

En punto de las 10:00 am hora de Washington, iniciará la ceremonia con Joe Biden tomando juramento como presidente 46° de EE.UU. con el sacerdote Leo J. O'Donovan.

tomando juramento como presidente 46° de EE.UU. con el sacerdote Leo J. O'Donovan. La líder de bomberos Andrea Hall se hará cargo de recitar el Juramento de Lealtad, para luego ceder el espacio a Lady Gaga, quien entonará el himno nacional estadounidense.

Posteriormente, la poeta Amanda Gorman , de tan sólo 22 años, dará lectura a su poema "The Hill We Climb". Esta joven autora afroamericana -la más joven poeta inaugural en la historia de EE.UU.- ha alcanzado gran eco en el país y aborda temas como el feminismo, el racismo y otros problemas sociales de su país.

, de tan sólo 22 años, dará lectura a su poema "The Hill We Climb". Esta joven autora afroamericana -la más joven poeta inaugural en la historia de EE.UU.- ha alcanzado gran eco en el país y aborda temas como el feminismo, el racismo y otros problemas sociales de su país. Tras la lectura se llevará a cabo la actuación musical, comenzando con la estrella latina Jennifer López y luego el ícono country, Garth Brooks .

. Por último, el reverendo Silvester Beaman se hará cargo de dar la bendición.

Cabe señalar que Brooks ya había participado en la ceremonia de investidura de Barack Obama en 2009, y en 2017, rechazó la oferta de tocar en la toma de poder de Donald Trump debido a un "conflicto de horarios".

El cantante nacido en Oklahoma fue invitado a participar por la primera dama entrante, Jill Biden. En realidad, conoce a Jill y Joe desde hace más de una década, cuando Biden era el vicepresidente de Barack Obama.

Garth Brooks adelantó que su participación será en solitario, tocando "cosas simples y desglosadas", aunque aclaró que no planea cantar su célebre "We Shall Be Free", que interpretó en la investidura de 2009.

