Gaten Matarazzo, actor de Stranger Things, se somete a cuarta cirugía

Gaten Matarazzo dio a conocer en sus redes sociales haberse sometido a una cuarta operación dedibo a la rara enfermedad que padece. El actor de 17 años de edad, quien da vida a "Dustin" en la aclamada serie de ciencia ficción "Stranger Things" de Netflix, padece una enfermedad llamada displasia cleidocraneal, que afecta al crecimiento de sus huesos y sus dientes; se trata de una afectación genética que se da en uno de cada millón de personas.

"¡Cirugía número 4! ¡este es un grande! Para obtener más información sobre la displasia cleidocraneal y cómo puede ayudar a las personas con la afección, visite ccdsmiles.org", comentó el actor Gaten Matarazzo en uno de sus post en su feed de Instagram.

En otra de sus publicaciones el actor de "Stranger Things" manifestó, "aunque mi expresión en esta imagen puede no mostrarlo, la cirugía fue un éxito total, esta fue tan grande, puede ser la última que necesite, ojalá al menos. Aquellos que sufren de displasia cleidocraneal generalmente tienen dientes supernumerarios, que son dientes adicionales que crecen en las encías, he tenido varias cirugías para extraer estos dientes de mis encías y ayudar a exponer los dientes que ya deberían haber crecido teniendo en cuenta mi edad".

En esta cirugía, el equipo de increíbles profesionales médicos extrajo 14 dientes supernumerarios y expuso seis de mis dientes adultos.

"Mi recuperación en los últimos días ha sido excelente y no puedo agradecer al equipo que realizó la cirugía lo suficiente. Gracias a todos por sus amables deseos y oraciones, significa mucho. Nuevamente, si desea obtener más información sobre la displasia cleidocraneal, puede visitar ccdsmiles.org, gracias de nuevo a todos".

Aunque el caso de Gaten Matarazzo la displasia cleidocraneal es muy leve, él mismo ha confesado que este trastorno le ha limitado a la hora de obtener papeles. En la actualidad el actor (que se dio a conocer gracias a la serie de Netflix) trabaja con CCD Smiles, una organización sin ánimo de lucro que se encarga de dar a conocer este trastorno. "Mucha gente me enviaba mensajes diciéndome: 'me hiciste sentir mejor conmigo mismo, puedes demostrar que tienes esta condición en la televisión y abrazarla', siento que estoy creando conciencia de ello. Me hace sentir bien", contó en entrevista para People.