¿Gay o hetero? Daniel Bisogno explota al hablar de su orientación sexual

México. El conductor de televisión Daniel Bisogno, uno de los más famosos y polémicos en la actualidad, "estalla" ante cuestionamientos respecto a sus preferencias sexuales, esto dentro de la emisión de Ventaneando.

Daniel Bisogno enfrenta rumores y críticas acerca de su vida personal y particularmente sus preferencia sexuales, y en Ventaneando expresó que la gente de repente se siente con el poder de juzgar, de hablar y de opinar.

"Me tiene sin cuidado, si la gente piensa o no piensa, si quiere saber o no quiere saber, me tiene sin cuidado. Soy de la idea de que la gente vale de la puerta de su cuarto y no atreves."

"Me parece lamentable y triste que quieran que una persona salga y diga: 'vengo a informarles que soy lesbiana' . Hay cuestiones que no tiene por qué salir y anunciarse porque por naturaleza propia tendrían que ser naturales", citó también.

Bisogno, quien acaba de cumplir 26 años trabajando en el programa Ventaneando, con Pati Chapoy, hizo énfasis en que le parece increíble que las personas heterosexuales no sean cuestionadas sobre sus relaciones.

Y es que recientemente se han desatado rumores respecto a que Bisogno tiene una relación sentimental con el influencer Jesús Castillo, adenpas selaka particularmente que no existe igualidad cuando a una persona se le obliga a hablar de sus preferencias sexuales.

Por otro lado, un diario de circulación nacional publica esta declaración de Daniel Bisogno, tras ser cuestionado sobre su vida amorosa.

“Basta con que esté contento y las personas con las que estoy estén felices de verme feliz, eso lo decidí hace tiempo porque yo ventilé bodas, mis divorcios y creo que lo más sano en este momento para ver si surge una relación concreta es mantenerlo así.”

Sobre la supuesta relación que Daniel Bisogno tendría con el joven youtuber, hasta ahora él ni lo confirma, ni lo niega en sus redes sociales y tampoco en Ventaneando.