¿Gemelos? Gigi Hadid dejaría al descubierto los detalles del embarazo de Rihanna

Sobre el tema, Rihanna no se ha pronunciado, pero volvió a aparecerse en las redes sociales para publicar más fotografías mostrando su pancita de embarazo, mientras modela un increíble atuendo a la moda muy a su estilo; destapado de la parte de enfrente y con diferentes accesorios.

La fotografía, que llegó a los 17 millones de me gustas, recibió un peculiar comentario de parte de Gigi, el cual se lee: "Tres ángeles", logrando acaparar todas las miradas y desatar todo tipo de reacciones, pues sus fanáticos ahora creen que la intérprete de 'Umbrella' está gestando a dos bebés.

Estados Unidos.- El anuncio reciente del embarazo de la cantante, empresaria y diseñadora de moda barbadense Rihanna ha sido toda una revolución para el Internet ; tras pronunciarse al respecto, otra celebridad habría cometido el error de revelar detalles sobre este y los comentarios no se han hecho esperar.

Gilberto Coronel Periodista Web

