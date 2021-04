"Genera mucho odio": El mensaje de Millie Bobby Brown contra Tik Tok

La actriz Millie Bobby Brown explicó cuáles fueron sus motivos detrás de su salida de Tik Tok, expresando que el sitio es un ambiente lleno de odio y ciberbullying. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Millie Bobby Brown, quien alcanzó la fama mundial gracias a su actuación en la serie ‘Stranger Things’, solía ser muy activa dentro de Tik Tok hasta hace poco, pero su repentina salida de la plataforma dejó extrañados a muchos de sus fanáticos.

Ahora, la actriz finalmente rompió el silencio, y dio a conocer los motivos por los cuales no piensa regresar a la aplicación de videos que ha revolucionado la red.

Tras el estreno de su última película, ‘Godzilla Vs. Kong’, la actriz Millie Bobby Brown ofreció una entrevista para MTV donde habló sobre la manera en que lidia con la fama. Entre lo dicho, comentó respecto a la plataforma de videos Tik Tok, la cual dejó recientemente.

Millie Bobby Brown no tuvo la opinión más favorecedora acerca de la plataforma, pues señaló que es un sitio que genera odio, por lo que no piensa formar parte de él.

“Trato de enfocarme en ambientes positivos, y pienso que eres un producto de tu ambiente, así que si estás rodeada de buenas personas, vas a ser una buena persona”, dijo. “Cuando estuve en una red social que estaba generando mucho odio e insultos, simplemente sentí que no quería ser parte de algo que aceptaba eso”.

Fue este ambiente negativo al que se refirió el motivo por el cual la actriz que interpreta a ‘Eleven’ salió por completo de Tik Tok para ya nunca volver.

“Tuve que salir, porque sentía que no era correcto ser partidaria del ciberbullying y ser parte de algo que disfruta de eso”, añadió.

Pese a ello, Millie Bobby Brown no está en oposición a algunas tendencias que surgen de Tik Tok. Aunque ya no crea contenido para la plataforma, recientemente apareció en un video para la cuenta de su compañero de ‘Stranger Things’, Noah Schnapp, quien hace el papel de Will.

“¡Me encantan los bailes (de Tik Tok)! Solamente no me gusta la aplicación en sí”, dijo entre risas. “Noah tuvo la prueba para Covid, vino a mi casa, y me propuso hacer un Tik Tok, y fue muy lindo poder hacer eso, y sé que muchos estaban emocionados de verme de regreso, ¡pero no volveré a usar mi cuenta! ”.

